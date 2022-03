Klopp gibt Entwarnung bei Salah - Konaté gegen Arsenal zurück

Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Brighton scheint Mohamed Salah dem FC Liverpool im Nachholspiel beim FC Arsenal schon wieder zur Verfügung zu stehen. Auch Ibrahima Konaté ist zurück, wie Trainer Jürgen Klopp bekanntgab.

"Es sieht so aus", antwortete Klopp am Dienstag auf die Frage, ob Salah am Mittwoch (21.15 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Arsenal einsatzfähig sei. Der ägyptische Angreifer hatte beim 2:0-Auswärtssieg in Brighton am Samstag nach 65 Minuten ausgewechselt werden müssen. "Mo ist ein harter Kerl und wurde nur leicht getroffen, da hatten wir Glück. Es war geschwollen, schmerzhaft, gestern etwas weniger geschwollen, weniger schmerzhaft", berichtete Klopp.

Am Dienstagmittag habe er dann die Nachricht erhalten, dass Salah bereit zum Trainieren sei. "Wir werden sehen, wie es ausschaut."

Salah führt die Torschützenliste der Premier League aktuell mit 20 Treffern an und hat acht mehr erzielt als die zweitplatzierten Cristiano Ronaldo sowie die Liverpooler Mannschaftskollegen Diogo Jota und Sadio Mané.

Konaté laut Klopp ebenfalls fit

Auch Ibrahima Konaté ist laut Klopp für das wichtige Spiel mit den aktuell viertplatzierten Gunners wieder eine Option. Nach einem Schlag gegen West Ham (1:0) hatte der französische Innenverteidiger gegen Inter (0:1) und in Brighton nicht im Kader gestanden.

Liverpool kann mit einem Sieg am Mittwoch bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Manchester City heranrücken, der am Montagabend bei Crystal Palace nicht über ein 0:0 hinausgekommen war.