Klopp genervt: "Es ist so einfach, in deinem Stuhl zu sitzen"

Jürgen Klopp hat sich mit dem FC Liverpool bereits fürs Achtelfinale qualifiziert. Beim Thema Rotation reagierte der Trainer allerdings gereizt - aufgrund einer "alten Geschichte".

Immer wieder hatte Jürgen Klopp am Dienstagmittag die Kopfhörer in der Hand, setzte sie auf den Kopf, lachte und legte sie wieder hin. "Fernando", sagte er laut und bekundete sein Mitleid für den portugiesischen Journalisten, der die technischen Probleme am Mikrofon auch im dritten Versuch nicht in den Griff bekam und letztlich keine Frage stellen konnte.

Vor dem Champions-League-Spiel gegen Porto am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Klopp aufgrund des bereits erreichten Achtelfinals und des jüngsten 4:0 gegen Arsenal in der Liga Grund zur Freude, trotzdem reagierte Liverpools Trainer auf der Pressekonferenz einmal sehr knatschig.

Der Grund dafür liegt fast zwölf Monate zurück, und dass ihn ein Journalist auf das 1:1 beim FC Midtjylland im sportlich weniger wichtigen letzten Gruppenspiel der vergangenen CL-Saison ansprach, nervte Klopp offensichtlich. Die Frage war noch nicht mal zu Ende gestellt, da schüttelte Klopp bereits mehrfach den Kopf und atmete laut aus. "Komm schon", sagte er dann. "Es ist wirklich einfach, in deinem Stuhl zu sitzen und zu sagen: 'Schon den Spieler, schon diesen Spieler, schon den.'"

Ich hätte lieber die portugiesische Frage beantwortet. Klopp

Bei jenem Spiel in Dänemark hatte Klopp im Vorjahr eine ungewöhnlich starke Mannschaft aufgeboten, die "Quittung" folgte in Form einer mehrmonatigen Knieverletzung bei Diogo Jota, die er sich Sekunden vor Schluss zugezogen hatte. "Klar, wir lassen einfach alle draußen", sagte Klopp also heute. "Dann haben wir kein Champions-League-Team mehr auf dem Platz. Und dafür hätten wir übrigens gar nicht genügend Spieler in unserem Kader." Spieler, die kein Königsklassen-Format haben.

Soll heißen: Liverpool, das hatte Klopp nur wenige Minuten zuvor gesagt, wolle den Wettbewerb respektieren und natürlich auch das Spiel gegen Porto gewinnen. Also wiederholte Klopp gleich nochmal: "Es ist so einfach, in deinem Stuhl zu sitzen und diese Art von Frage zu stellen. Wir müssen ein Team aufstellen, dass eine Chance hat, das Fußballspiel zu gewinnen."

Klopp würde die gleiche Entscheidung wieder treffen

Der "Vorfall" mit Diogo Jota im vergangenen Dezember sei nun mal sehr unglücklich gewesen, "und ich habe es gehasst, diese Entscheidung getroffen zu haben. Aber würde ich es wieder tun? Ja! Weil du Stabilität brauchst." Er könne nicht jedes Spiel eine solche und dann eine solche Aufstellung wählen, erklärte Klopp gestikulierend. "Spieler brauchen Rhythmus. Also bitte… Dass du es überhaupt ansprichst, ist wirklich nicht fair. Diese alte Geschichte, dass ein Spieler sich verletzt hat. Alle Spieler können sich verletzten. Diese Dinge passieren im Fußball, und hoffentlich passiert morgen nichts."

Und dann schaute Klopp wieder auf die Kopfhörer und nahm sie symbolisch in die Hand. "Ich hätte lieber die portugiesische Frage beantwortet."