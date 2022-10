Klopp gegen City, El Clasico, BL-Spitze unter sich: Topspiel-Wochenende in Europa

2:16In der Premier League empfängt der FC Liverpool den Tabellenzweiten Manchester City, in Spanien kommt es zum Klassiker zwischen Real und Barcelona, in Frankreich empfängt der Spitzenreiter den Ligadritten und in der Bundesliga steht ein Fernduell zwischen den vier besten Teams an: Das Wochenende verspricht kurzweiligen Fußball in den europäischen Ligen.