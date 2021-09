Klopp: "Frank war der prägendste Trainer, den ich je hatte"

Das Trainingsgelände von Mainz 05 trägt seit diesem Dienstag den Namen "Wolfgang-Frank-Campus am Bruchweg". Damit ehrt der FSV seinen ehemaligen Cheftrainer.

„Wolfgang Frank hat uns eine völlig andere Herangehensweise an den Fußball gezeigt. Wir sind als Mannschaft sofort besser geworden. Deshalb war er der prägendste Trainer, den ich je hatte", sagt Jürgen Klopp. Der heutige Liverpool-Coach hat beide Amtszeiten von Frank am Bruchweg, der dort zwischen 1995 bis 1997 und 1998 bis 2000 wirkte, als Spieler miterlebt. Zusammen mit Ralf Rangnick führte Frank die Viererkette und ballorientierte Raumdeckung in Deutschland ein. Er inspirierte mit seiner Art eine ganze Generation von Spielern, so wurden neben Klopp zum Beispiel auch Sandro Schwarz und Torsten Lieberknecht Bundesligatrainer.

Wolfgang Frank hatte die Vision, das Fachwissen und den Mut, der Mannschaft eine neue Idee des Fußballs einzuimpfen. Stefan Hofmann

"Wolfgang Frank hat Mainz 05 geprägt wie kein anderer Trainer vor ihm. Er hatte die Vision, das Fachwissen und den Mut, der Mannschaft eine neue Idee des Fußballs einzuimpfen ", sagte Stefan Hofmann, der 05-Vorstandsvorsitzende. „Er war ein im positiven Sinne Fußball-Verrückter, er hat den Fußball von frühmorgens bis spätabends gelebt. Er war Vordenker, Antreiber, Motivator, der konsequent seiner Vorstellung von Fußball gefolgt ist und dabei die Gabe besaß, Mannschaft und Umfeld emotional mitzureißen", ergänzte Sportvorstand Christian Heidel, der Frank gleich zweimal als Trainer verpflichtete. Die Ungeduld und Rastlosigkeit des Fußballlehrers, der 2013 nach schwerer Krankheit im Alter von 62 Jahren starb, führte dazu, dass die Engagements in Mainz nicht länger dauerten.

Bau einer neuen Geschäftsstelle erneut verschoben

Die "identitätsstiftende Namensgebung", so Hofmann, dokumentiert sich am Trainingsgelände durch große Banner an den Plätzen sowie mehrere Informationstafeln. Ursprünglich wollte der Verein mit der Umbenennung auch die Grundsteinlegung für den Bau eines neuen Gebäudes verbinden, das auch die ausgelagerte Geschäftsstelle beheimaten soll und seit 2012 im Gespräch ist. Die Mindereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie führten jedoch zu einer erneuten Verschiebung des Projekts. In den vergangenen 25 Jahren hat Mainz 05 in das Trainingsareal knapp 30 Millionen Euro investiert. Zuletzt wurden 2019 für rund 3,5 Millionen die Trainingsplätze der Profis und U 23 erweitert und modernisiert.

