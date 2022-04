Klopp fordert "die beste Atmosphäre aller Zeiten"

Die Länderspielpause ist vorbei und Liverpool wieder gefordert. Trainer Jürgen Klopp ist über die frühe Spielzeit nicht erfreut, hat aber eine klare Bitte an die Fans - und ein Personal-Update.

Will gegen Watford reichlich Applaus hören: Jürgen Klopp. IMAGO/Shutterstock

Fast zehn Tage ist es her, das bis dato letzte Spiel des FC Liverpool: Mit einem knappen 1:0 bezwang der LFC im FA-Cup Nottingham. Seitdem stand für die Spieler der Reds aber kaum so etwas wie eine Pause an, die meisten reisten zu ihren Nationalmannschaften und absolvierten dort reichlich Spiele.

In der Premier League hat sich in dieser Zeit auch ohne Spielbetrieb etwas getan: Ab der kommenden Saison sind fünf Wechsel erlaubt. Verfechter Jürgen Klopp sprach auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Duell mit Watford daher von "Top-News" für alle Beteiligten. Die Spieler so weit es gehe zu schützen, das müsse nun einmal im Vordergrund stehen.

Das wollte Klopp auch im Fall von Mohamed Salah, der mit Ägypten erneut gegen den Senegal und Sadio Mané verlor und somit die WM verpassen wird. Stunk zwischen den beiden Offensivpartnern erwarte der gebürtige Stuttgarter aber wie schon nach dem Afrika-Cup-Finale nicht. Wenngleich die Situation beim neuerlichen Elfmeterschießen "nicht cool" gewesen sei.

Wenn Sie nicht schreien und singen können, dann geben sie ihre Tickets bitte jemand anderem. Jürgen Klopp

Als unschön wegen der "fehlenden Regenerationszeit" bezeichnete Klopp aufgrund der vielen Reisen und Einsätze seiner Spieler auch die frühe Spielzeit um 12.30 Uhr (Ortszeit). Dennoch sei das Team gut vorbereitet. Der deutsche Coach ließ jedoch wissen, dass Liverpool "die beste 12.30-Uhr-Atmosphäre aller Zeiten" brauchen werde. Er adressierte sich klar an die Fans und fügte an: "Wenn Sie nicht schreien und singen können, dann geben sie ihre Tickets bitte jemand anderem und bleiben sie daheim."

Obwohl Watford nur 18. ist, nimmt Klopp den Gegner also sehr ernst. Schließlich habe der Abstiegskandidat nach dem jüngsten Erfolg in der Liga Blut geleckt, zudem verfüge der Kontrahent mit dem 74-jährigen Roy Hodgson über einen sehr erfahrenen wie gerissenen Trainer.

Alexander-Arnold trainiert bereits wieder - Einsatz möglich

"Jede einzelne Stimme" der Zuschauer verlangte Klopp noch einmal. Die Fans dürften eventuell auch wieder einen Publikumsliebling anfeuern: Trent Alexander-Arnold, der sich vor wenigen Woche eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte, trainiert laut Klopps Aussage zum Teil wieder und könnte eventuell "tatsächlich spielen". Ebenso wie der Großteil des Teams, das sich im Fernduell mit ManCity auf einen schwer zu bespielbaren Gegner gefasst machen soll.