Klopp-"Flashbacks" in Brighton: Milner traut Hürzeler schon jetzt einen Titel zu

James Milner könnte 2024/25 zum Premier-League-Rekordspieler aufsteigen - unter einem Trainer, der sieben Jahre jünger ist. Von Fabian Hürzeler ist Brightons Routinier schon jetzt begeistert.

Mit einem 634:0-Vorsprung geht James Milner gegenüber seinem neuen Trainer in die bevorstehende Premier-League-Saison. Während der 38-Jährige mit 20 weiteren Einsätzen Gareth Barry als Rekordspieler der Liga ablösen könnte, steht der sieben Jahre jüngere Fabian Hürzeler am Samstag (16 Uhr) in Everton vor seinem Debüt.

Hürzeler, von Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli zu Brighton & Hove Albion gekommen und Nachfolger von Idol Roberto de Zerbi, ist nicht nur der jüngste Cheftrainer der Premier-League-Geschichte, sondern auch der erste, der nach deren Gründung geboren wurde - und weckt dennoch Erinnerungen. Er bekomme bei Hürzeler "Flashbacks", erklärte Milner beim englischen Sender Sky Sports. "Es ist eine gute Mischung aus dem letzten Trainer und vielleicht ein bisschen Jürgen Klopp."

Gerade gegen den Ball fühlt sich Milner an Klopp erinnert

In seinem 3-4-3 setzt auch Hürzeler wie de Zerbi auf klare Muster im Spielaufbau, wie Klopp will er gegen den Ball "Heavy Metal" sehen. "Was die Art und Weise, wie wir verteidigen, angeht, liegt der Schwerpunkt auf hoher Intensität, Gegenpressing und schnellen Reaktionen auf Gegenstöße", erklärt Milner, der Klopp bis 2023 acht Jahre lang in Anfield erlebte. "Der Trainer will, dass wir mit und ohne Ball nach vorne spielen."

Im Training gebe es entsprechend Gemeinsamkeiten. "Einiges in den Einheiten und einige taktische Ideen waren mir bereits bekannt, was sehr gut ist", berichtet Milner. "Ich bin mit dem Stil von Klopp sehr vertraut, und das bedeutet hoffentlich, dass ich einigen der Jungs bei einigen der defensiven Muster helfen kann."

Europapokal-Platz "realistisch" - und ein Titel?

Schon vor dem knackigen Saisonstart, der Brighton an den ersten elf Spieltagen unter anderem Duelle mit Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Newcastle, Liverpool und Manchester City beschert, ist Milner deshalb begeistert von den "positiven Veränderungen" beim Vorjahreselften unter Hürzeler: "Der Trainer hat mich bisher sehr beeindruckt, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Auch wenn der Kader jung ist und sich bei Zu- und Abgängen noch manches tun wird - unter anderem soll Brajan Gruda noch aus Mainz kommen -, denkt Milner groß. Die Qualifikation für einen Europapokal sei "ein realistisches Ziel", und auch ein Titel, etwa im FA Cup oder Ligapokal, liege "nicht außerhalb des Möglichen". Gegen diese Klopp-"Flashbacks" hätte in Brighton sicher ebenfalls niemand Einwände.