Klopp erklärt Taktik-Kniff - und vertut sich bei Salahs Elfmeter

Jürgen Klopp überraschte gegen Arsenal mit einer Sonderrolle für Trent Alexander-Arnold, die an große Konkurrenten erinnerte - und sprach hinterher auch über seine "falsche" Reaktion beim Elfmeter.

Micah Richards hat selbst in 203 Premier-League-Spielen mitgewirkt, war englischer Nationalspieler und Meister mit Manchester City. Am Ostersonntag schafften es der FC Liverpool und der FC Arsenal dennoch, ihn schwer zu beeindrucken: "Das ist eines der besten Spiele, das ich je gesehen habe", sagte der 34-jährige TV-Experte, "und ich übertreibe nicht."

Viel Widerspruch musste er nicht fürchten: Reds und Gunners hatten sich vor tobender Kulisse gegenseitig über den Rasen gejagt und je zwei Tore geschossen. Dazu kamen hitzige Zweikämpfe, ein Elfmeterfehlschuss, Rudelbildungen, Kabinettstückchen, und als Halbzeit war, versetzte der Linienrichter Liverpools Linksverteidiger Andy Robertson einen Ellenbogenschlag. "Es ist schön, dass wir mal wieder an einem Spektakel beteiligt sind", sagte Jürgen Klopp, der selbst dazu beigetragen hatte.

Der Trainer hatte damit überrascht, Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold bei Ballbesitz auf die Doppelsechs zu ziehen, wie es Pep Guardiola und Mikel Arteta bei Manchester City und Arsenal regelmäßig mit ihren Außenverteidigern machen. "Das war nicht das erste Mal, aber wir haben es eine Weile nicht mehr gemacht", so Klopp. "Es ist ein großer Schritt, es in einem Spiel gegen Arsenal zu tun. Es hat uns verschiedene Optionen eröffnet." Alexander-Arnold habe es "gut gemacht".

Der in dieser Saison oft kritisierte 24-Jährige spielte einige kluge Pässe und bereitete unter anderem den 2:2-Ausgleich vor, überzeugte aber in seiner Sonderrolle auch, "weil diese Position ideal ist, um seine Schwächen zu kaschieren - die Cleverness, das Tempo, das Eins-gegen-eins", wie der "Guardian" kommentierte. Vor dem 0:2 hatte auch Alexander-Arnold nicht gut ausgesehen.

Wieder vorbei: Bleibt Salah erster Elfmeterschütze?

Und es gab in diesem furiosen Schlagabtausch noch etwas, das man so nicht häufig sieht und später entsprechend viral ging: Als Mohamed Salah kurz nach der Pause einen Elfmeter vergab, ballte Klopp für einen Moment jubelnd die Fäuste - er hatte sich vom Spielfeld weg in Richtung Publikum gedreht und erst mit Verspätung bemerkt, dass der Ball das Tor verfehlt hatte. "Wenn du den Elfmeter nicht siehst, reagierst du auf das, was die Leute sehen, und einige haben offenbar gedacht, er war drin", sagte er hinterher.

Offen ließ Klopp, ob Salah Liverpools Elfmeterschütze bleibt, nachdem der Ägypter nun zum zweiten Mal in Serie vorbeigeschossen hat: "Darüber werden wir sprechen. Aber nicht hier."