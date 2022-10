Klopp entkommt Sperre: "Das teuerste Gesicht der Welt"

Trotz seiner Roten Karte ist Jürgen Klopp um eine Premier-League-Sperre herumgekommen. Glücklich oder erleichtert zeigte er sich deshalb aber nicht.

Über die teils rücksichtslosen Anstoßzeiten der Premier League hat sich Jürgen Klopp in der Vergangenheit schon häufig beklagt. An diesem Wochenende ist es anders: Der FC Liverpool bestreitet sein Heimspiel gegen Leeds United ungewöhnlicherweise am Samstagabend um 20.45 Uhr, und der Trainer freut sich schon.

"Samstagabend, 19.45 Uhr (britischer Zeit, Anm. d. Red.), ist eine super Zeit, um Fußball zu spielen", sagte Klopp ohne Ironie am Tag zuvor. Und das Beste für ihn ist: Er darf an der Seitenlinie dabei sein.

Seit er beim turbulenten 1:0-Sieg gegen Meister Manchester City vor knapp zwei Wochen in der Schlussphase die Rote Karte gesehen hatte, musste Klopp eine Sperre von einem Spiel befürchten. Doch nach einer Verhandlung kam der englische Fußballverband, der Klopps Verhalten als "unangemessen" eingestuft hatte, zu dem Urteil, lediglich eine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Pfund (rund 35.000 Euro) zu verhängen.

Von etwas weiter weg und mit einem anderen Gesicht wäre das, was ich gesagt habe, völlig okay gewesen. Jürgen Klopp

Anders als in der Bundesliga - und anders als bei Spielern - werden Trainer in der Premier League nach Platzverweisen nicht automatisch gesperrt. "Hätte ich gesperrt werden müssen? Ich weiß es nicht", fragte und antwortete Klopp am Freitag. "Ich war noch nie in dieser Situation, ich habe noch nie Rot gesehen. Ich habe noch nicht mal eine Gelbe Karte bekommen, soweit ich weiß."

Er habe zwar als Trainer von Borussia Dortmund in der Champions League einmal "nach einer ganz ähnlichen Situation" eine Innenraumsperre erhalten, dort seien die Regeln aber "offenbar ein wenig anders". Unabhängig davon sei er "weder glücklich noch erleichtert noch sonst etwas", dass er diesmal ohne Sperre davongekommen ist. "Ich habe einfach auf die Strafe gewartet."

Klopp war nach einem nicht geahndeten Foul an Mohamed Salah aus seiner Coachingzone gestürmt und hatte dem direkt neben dem Tatort positionierten Linienrichter mit wütendem Blick seine Meinung gesagt. Hinterher hatte er die Rote Karte zwar als berechtigt eingesehen, stellte nun aber auch klar: "Von etwas weiter weg und mit einem anderen Gesicht wäre das, was ich gesagt habe, völlig okay gewesen."

Deswegen bezeichnete er sein Gesicht als das "teuerste der Welt". Immerhin: "Ich habe gehört, dass das Geld in etwas Gutes investiert wird. Das ist schön."