Klopp: "Der Frauenfußball ist explodiert"

Für Jürgen Klopp ist die Frauen-EM eine Werbung für den gesamten Fußball. Im Finale drückt er Deutschland die Daumen - sieht die Favoritenrolle aber bei England.

Sein Herz schlägt am Sonntag für die deutsche Nationalelf: Jürgen Klopp (li.). imago images (2)

Obwohl er sich gerade mit dem FC Liverpool intensiv auf die neue Saison vorbereitet, die am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Community Shield gegen Manchester City beginnt, hat sich Jürgen Klopp in den vergangenen Tagen Zeit für eine andere "Liebe" genommen: den Frauenfußball.

"Die Qualität des Turniers ist verrückt", sagte der Trainer der Reds am Donnerstag anerkennend über die Frauen-EM, die am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) in Wembley mit dem Endspiel zwischen England und Deutschland zu Ende gehen wird. "Das ist ein wirklich gutes Finale."

Auch wenn er seit 2015 in England lebt, sind Klopps Sympathien auf deutscher Seite. "So sehr ich England liebe, in diesem speziellen Fall schlägt mein Herz für Deutschland", sagt er. Wegen des Heimvorteils der seit 19 Spielen ungeschlagenen Gastgeberinnen erwartet er "eine riesige Herausforderung" für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "England ist leichter Favorit, weil sie zuhause spielen, aber Deutschland hat auch eine Chance, und das ist genug."

Allein von der DFB-Auswahl habe er drei Spiele gesehen. Klopps Turnierfazit: "Es ist eine Werbung für den Fußball, nicht nur für den Frauenfußball. Das Wichtigste ist für mich das Gesicht, das der Frauenfußball gezeigt hat. Es ist ein fantastisches Spiel - das wussten wir alle schon -, aber in den letzten Jahren ist die Entwicklung explodiert. Es ist taktisch und technisch auf einem unglaublich hohen Niveau. Ich liebe es wirklich, Frauenfußball anzuschauen."