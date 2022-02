Klopp, der "Fan": "Ich mochte die Regel"

In dieser Champions-League-Saison entfällt erstmals seit knapp 60 Jahren die Auswärtstorregel. Somit auch bei Liverpools Achtelfinal-Hinspiel bei Inter Mailand. Ein Novum für Jürgen Klopp, der sich ungeachtet dessen auf bekannte Gesichter freut.

Eine Regel, älter als Jürgen Klopp selbst. Als 1965 die Auswärtstorregel in den K.-o.-Spielen der Europapokale eingeführt wurde, sollte es noch drei Jahre dauern bis auch der spätere Welttrainer das Licht der Welt erblickte. Heute, 57 Jahre später, gilt diese Regel zum ersten Mal nicht mehr - und betrifft damit also auch das Achtelfinal-Duell zwischen Klopps Liverpool und Inter Mailand.

"Eigentlich mochte ich die Regel immer. Sogar früher als Fan", gestand Klopp auf der Presserunde vor dem Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Mailand. "Ich weiß nicht genau, wieso sie die Regel abgeschafft haben." Unklar sei für ihn aber auch, ob die Änderung überhaupt einen Unterschied mache: "Nach den zwei Spielen können wir mehr sagen."

Klopps klares Ziel

Ohnehin: "Ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo wir gesagt haben: 'Okay, wenigstens ein Tor wäre gut.'" Eine große Auswirkung auf das eigene Spiel sei also unwahrscheinlich, seine Mannschaft trete nicht an, um "irgendwie durch's Spiel zu kommen". Vielmehr gehe es darum, das eigene, bestmögliche Spiel zu machen - "und zu gewinnen". Aber hinsichtlich des Gegners räumte Klopp ein: "Das ist wirklich schwer."

Bekannte Gesichter

Mit Inter Mailand erwartet Liverpool der italienische Meister. "Top, top, top Mannschaft. Top Spieler. Top Manager", so Klopps vielsagende Einschätzung. Ob die Sperre von Mittelfeldmotor Nicolo Barella eine Schwachstelle bei den Nerazzurri sein könnte? "Es ist nicht schlecht für uns", gab der LFC-Coach schmunzelnd zu. "Aber seine Vertretung wird wahrscheinlich Arturo Vidal sein." Mit dem ehemaligen Leverkusener und Münchner gewinne Inter an "Erfahrung". Und: "Ich glaube in diesen Spielen ist Arturo besonders motiviert", so Klopp, "ich weiß also nicht, ob es so ein großer Vorteil ist."

Zwar nicht Barella, dafür aber zwei frühere Bundesliga-Spieler dürfte der Ex-Mainz- und Dortmund-Trainer am Mittwoch begrüßen können. "Ich freue mich wirklich darauf, Ivan Perisic zu treffen", verriet Klopp. "Ich habe mit ihm gearbeitet und wir waren sehr erfolgreich." Auch mit Edin Dzeko (früher VfL Wolfsburg) wartet in den Reihen von Inter ein früherer Gegner aus dem deutschen Oberhaus. "Es wird sehr interessant. Es ist eins dieser Spiele, wenn ich nicht dabei wäre, würde ich es definitiv anschauen." Die Vorfreude ist also groß bei Klopp - auch ohne die ausgediente Auswärtstorregel.