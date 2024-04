Klopp: "Das wäre das Dümmste, was wir jetzt machen können"

Der FC Liverpool stolpert zum zweiten Mal binnen drei Wochen über Erzrivale Manchester United. Nach dem 2:2 erklärte Jürgen Klopp, welchen Fehler man nun keineswegs begehen dürfe.

Das Fazit war ehrlich wie ernüchternd. "Wir hätten beide Spiele gegen United gewinnen müssen und haben es nicht getan", haderte Jürgen Klopp nach dem 2:2 am Sonntagnachmittag: "Das ist unsere Schuld." Vor drei Wochen hatte Liverpool im Old Trafford dramatisch mit 3:4 nach Verlängerung im FA-Cup-Viertelfinale verloren.

Auch diesmal war Liverpool die dominante Mannschaft, erspielte sich Chancen, aber ließ den nötigen Killer-Instinkt vermissen. Klopp hatte "offensichtlich gemischte Gefühle". Mit 1:0 zu führen und 15:0 Schüsse vorweisen zu können, sei "unglaublich". Vor dem Tor müsse sein Team aber "ruhiger und klarer" werden.

Ruhe ist auch das Stichwort, solche fordert Klopp von der Fan-Gemeinde. "Wir sind da, wo wir sind, und wir geben weiter Vollgas", versprach der LFC-Coach: "Ob ich mir wünsche, dass wir zehn Punkte Unterschied hätten? Ja, natürlich. Und jetzt werden uns die Leute sagen: 'Arsenal hat die bessere Tordifferenz, darauf müssen wir jetzt gehen'. Das wäre das Dümmste, was wir jetzt machen können. Das passiert nicht, wenn man es sich vornimmt. Du gehst in kein Spiel und sagst, dass du heute acht Tore schießt und dann passiert es auch." Liverpool steht bei +42, Arsenal bei +51.

"Und ich bin absolut zufrieden damit"

Den Heimspielen gegen Atalanta (11. April) und Crystal Palace (14. April) folgen vier Auswärtsspiele in Folge. "Wir sind da, wo wir sind, wir sind so, wie wir sind, und deshalb sind wir noch im Rennen. Und ich bin absolut zufrieden damit", stellte Klopp klar.

Weder Youngster Jarell Quansah, der den Ausgleich verschuldet hatte, noch einem anderen Liverpool-Profi wolle er einen Vorwurf machen, denn diese Spieler seien auch diejenigen, "die uns an diesen Punkt gebracht haben".

"Wenn man in vielen Bereichen des Spiels so dominant ist, sollten wir das Spiel gewinnen. Das stimmt", führte Klopp aus: "Aber das heißt nicht, dass man auch gewinnt." Es sei "nicht das beste Ergebnis, das ich je gesehen habe". Die Mannschaft und er würden sich aber auch davon erholen.

Dass Arsenal am vorletzten Spieltag noch im Old Trafford ran muss, sieht Klopp nicht zwingend als Vorteil. "Arsenal ist eine gute Mannschaft, und wenn sie so spielen wie beim 3:0 in Brighton am Samstag, wird Arsenal das Spiel gewinnen. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Es tut mir wirklich leid, das zu sagen, aber das ist eine Tatsache", entgegnete der 56-Jährige trocken auf eine Journalistenfrage.

Zunächst muss Liverpool die eigenen Hausaufgaben machen - und sich dabei in puncto Offensiv-Feuerwerk nicht zu viel vornehmen.