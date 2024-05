Klopp: "Das Stadion ist überragend, aber der Platz ist eine Wiese"

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat dem Spiel gegen den LASK viel Positives abgewinnen können. Den Linzern sprach er Komplimente aus, sie hätten mit Leidenschaft gespielt. Auch von der Atmosphäre im Stadion war der Deutsche angetan. Ganz im Gegenteil fiel allerdings sein Urteil über die Platzverhältnisse im neuen LASK-Schmuckkästchen aus.

Der LASK hat das Europa-League-Auftaktspiel gegen Liverpool zwar verloren, kann aber aufgrund einer ansprechenden Leistung durchaus zufrieden sein. Das honorierte auch "Reds"-Trainer Jürgen Klopp, der den Linzern zum Teil Komplimente aussprach.

Ob es für den LASK fürs Weiterkommen reichen wird, kann und wollte Klopp aber nicht beantworten: "Das hängt von der Stärke der anderen Mannschaften ab. Die müsste ich erst einmal sehen, um das einschätzen zu können. Sie waren sehr gut organisiert, haben es in vielen Bereichen toll gemacht. Aber ich will jetzt meinem Kollegen (Thomas Sageder, Anm.) auch keinen Rucksack aufsetzen, sodass er sich unbedingt für die K.o.-Phase qualifizieren muss."

Liverpool-Coach Klopp mit Lob für den LASK

Ein Kompliment gab es vom Startrainer auch für die Spielweise des Gegners. Der LASK habe fair gespielt, mit Ausnahme der "allerersten Aktion". Da möchte Klopp ein böses Einsteigen gegen seine Spieler gesehen haben. "Aber danach waren es normale Zweikämpfe und das ist gut. Sie haben leidenschaftlich gespielt, sind sauber geblieben." Der LASK werde deshalb auch bekommen, was "sie sich in dieser Gruppe abholen können".

Die Leute haben Radau gemacht, haben die richtigen Momente gefeiert. Sie waren uns gegenüber nicht respektlos und da kann man sich auch mal bedanken für eine richtig tolle Atmosphäre. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp applaudierte dem LASK-Publikum nach Spielende

Lobende Worte fand Klopp für die 17.000 Zuschauer, die am Donnerstagabend für eine tolle Kulisse sorgten. Der Trainer der Gäste bedankte sich dafür nicht nur mit Worten, sondern auch mit einem Applaus auf dem Feld nach Spielende. "Die Atmosphäre war gut, die Leute waren richtig im Spiel, haben Radau gemacht, haben die richtigen Momente gefeiert. Sie waren uns gegenüber nicht respektlos und da kann man sich auch mal bedanken für eine richtig tolle Atmosphäre."

Ebenso positiv fiel sein Urteil über das neue Linzer Schmuckkästchen aus, doch die Qualität des Rasens brachte Klopp zur Weißglut: "Das Stadion ist überragend, aber der Platz wird diesem nicht gerecht. Das ist eine Wiese. Hat das schon mal jemand gesagt? Der Platz... also das grüne Ding in der Mitte vom Stadion, das ist eine Wiese. Also wirklich schlecht, mit der Tendenz zu nicht ganz ungefährlich. Ich bin wirklich froh, dass wir jetzt hier gespielt haben und nicht im Dezember, wenn es geforen ist. Das ist echt ein bisschen schade, aber das Stadion ist echt top."

Der Kritik entgegnete LASK-Trainer Sageder: "Er wird etwas anderes gewohnt sein. Ich glaube schon, dass er etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das hat man auch bei den Länderspielen gesehen. Ich habe den Rasen als nicht störend empfunden."

Klopp: "Wussten, dass es nicht einfach wird"

Mit dem Spiel seiner Mannschaft war Klopp am Ende zufrieden. Dem frühen Rückstand nach dem Traumtor von Florian Flecker lief Liverpool zwar lange hinterher, doch schon in den ersten 45 Minuten habe der Deutsche viel Positives von seiner Mannschaft gesehen. "Es wird bestimmt gesagt, dass in Hälfte eins nichts Gutes zu sehen war von uns. Aber das ist nicht wahr. Wir hatten gute Momente und haben alles versucht, zurück ins Spiel zu kommen. Am Ende ist uns das auch gelungen und darüber bin ich sehr glücklich. Denn wir wussten, dass es nicht einfach wird und das war es am Ende auch nicht."

Liverpool steht nun erwartungsgemäß an der Spitze der Gruppe. Das bedeute für den Trainer der "Reds" aber nicht, dass die Europa League ein Spaziergang werden wird. "Die Leute erwarten, dass wir durch diesen Wettbewerb fliegen. Das wird nicht passieren, weder in der Gruppenphase, noch in der K.o.-Phase."

Für Klopp war der Sieg beim LASK sein 50. Europacup-Sieg als Liverpool-Trainer. Damit erreichte er eine neue Rekordmarke, konnte dieser aber wenig abgewinnen: "Wenn ich nach der Gruppenphase immer noch 50 habe, dann bin ich immer noch der erfolgreichste Liverpool-Trainer - und jeder wird diese Tatsache hassen."

