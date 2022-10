Klopp contra Guardiola: "Wow, das ist interessant"

Unter turbulenten Umständen hat Liverpool gegen Manchester City ein Zeichen gesetzt. Jürgen Klopp zeigt sich danach alles andere als gelöst.

Ein bisschen Genugtuung gönnte sich Jürgen Klopp an diesem Sonntagabend. "Kommt schon, wie viele Leute haben gedacht: 'Oh no, Milner gegen Foden!'?", merkte der Trainer des FC Liverpool nach dem 1:0-Sieg gegen Manchester City genüsslich an, obwohl es wahrscheinlich die falsche Frage war: Angesichts der bisherigen Premier-League-Form beider Teams hatte der Seufzer im Vorfeld eher gelautet: Oh no, Liverpool gegen ManCity!

Doch nicht nur der 36-jährige James Milner wuchs als Überraschungsrechtsverteidiger gegen den amtierenden Meister über sich hinaus. Der FC Liverpool zeigte gerade defensiv vielleicht erstmals in dieser Saison wieder Liverpool-Fußball. Vor der Führung - der erst zweiten im neunten Saisonspiel - hatten Erling Haaland & Co. kaum Chancen, danach gar keine mehr. Dass es dafür trotzdem nur drei Punkte gab, wollte Klopp deshalb so nicht stehen lassen: "Das ist eine ganze Menge!", stellte er nach diesem "außergewöhnlichen, absolut außergewöhnlichen" Topspiel fest, das sich dieses Adjektiv vielfach verdiente.

Klopp sieht Rot: "Natürlich bin ich übers Ziel hinausgeschossen"

Aufreger Rote Karte: Als Klopp im Oktober 2018 mit Liverpool nach Neapel zurückkehrte, erinnerte er sich an seinen dortigen Ausraster fünf Jahre zuvor als BVB-Trainer und merkte an: "Ich weiß inzwischen, dass es heute nicht mehr vorkommen würde." Insofern ist Klopp am Sonntag rückfällig geworden. Als Schiedsrichter Anthony Taylor in der Schlussphase ein Foul von Bernardo Silva an Mo Salah nicht ahndete, rannte Klopp aus seiner Coaching Zone, schrie auf den Linienrichter, der trotz kurzer Distanz zum Geschehen nicht eingeschritten war, aus noch kürzerer Distanz ein und sah folgerichtig Rot.

"Ich habe die Fassung verloren, das war nicht okay. Ich weiß seit 55 Jahren, dass schon mein Blick in diesen Momenten eine Rote Karte wert ist", räumte er hinterher seine Schuld ein und sagte bei "Sky": "Ich konnte mich kaum beruhigen, natürlich bin ich da übers Ziel hinausgeschossen. Aber ich weiß nicht, ob ich schon mal eine klarere Situation in einem Fußballspiel gesehen habe, die nicht gepfiffen wird." Die Folgen für Klopp sind noch unklar. Eine Sperre ist möglich, erfolgt in der Premier League aber anders als in der Bundesliga nicht automatisch.

"Das ist Anfield"? Klopp kontert Guardiola

Aufreger VAR: In der Wut auf Taylor und dessen allzu lose Leine waren die Trainer an diesem Abend vereint ("Pep und ich waren beide auf dem Baum"), bei einer Schlüsselszene jedoch widersprachen sich Klopp und Guardiola deutlich. In der 56. Minute hatte Taylor Fodens vermeintliches 1:0 nach VAR-Eingriff zurückgenommen, weil Haaland in der Entstehung Fabinho umgerissen hatte.

"Es gab Millionen Fouls, und immer hat der Referee gesagt: Weiterspielen, weiterspielen. Dann aber kannst du dieses Tor nicht aberkennen", schimpfte Guardiola und witterte eine Verschwörung: "Das ist Anfield." Klopp, der vor Fodens Tor auch noch Fouls an Salah und Keeper Alisson gesehen hatte, konterte: "Wow, das ist interessant. Stellen Sie sich nur mal vor, wie würden hier nach all den Fouls stehen, und das Tor wäre gegeben worden. Das wäre unglücklich gewesen."

Aufreger Tor: Gut gelaunt bestritt Klopp den Interview-Marathon nach dem Spiel nach all den Turbulenzen ohnehin nicht, doch als er bei "Sky" gefragt wurde, ob Liverpool auch das nötige Glück hatte - bei Citys aberkanntem und Salahs korrektem Tor -, wurde er sauer: "Ich finde es ein bisschen schade, dass man das jetzt als Glück bezeichnen muss. Ein bisschen komisch irgendwie."

Wollte Klopp Salah auswechseln? "Nein, das war nicht der Plan"

Der diesmal so quirlige Salah, der einen Abschlag von Alisson nach einem Patzer von Joao Cancelo verwertet hatte, habe vielmehr "seinen Körper extrem gut" genutzt, "sodass Cancelo den Ball nicht verteidigen kann. Das ist hohe Qualität, da habe ich wenig Glück gesehen. Der Ball rutscht ja nicht irgendwie durch." Dass er Salah kurz zuvor habe auswechseln wollen - die Nummer 11 hatte bereits aufgeleuchtet -, dementierte Klopp: "Nein, das war nicht der Plan, ich wollte nur mit ihm reden."

Aufreger Diogo Jota: Mit Luis Diaz hat Liverpool gerade erst einen Offensivwirbler verloren, mit Diogo Jota droht nun der nächste auszufallen. Der Portugiese blieb kurz vor Schluss nach einer vermeintlich harmlosen Aktion liegen und musste vom Platz transportiert werden. "Wenn Diogo liegenbleibt, ist das nicht gut", sagte Klopp und sprach von etwas "Muskulärem": "Er hat richtig was gespürt." Das nächste Spiel - West Ham am Mittwoch (20.30 Uhr) - verpasse er auf jeden Fall.

ManCity-Anhänger singen hässliche Gesänge - Guardiola mit Münzen beworfen

Aufreger Zuschauer: Weil unverbesserliche ManCity-Anhänger in Gesängen auf die Katastrophen von Hillsborough und Heysel angespielt hatten, veröffentlichte der FC Liverpool noch am Abend eine Stellungnahme, in der er sich "zutiefst erschüttert" zeigte: "Wir wissen, wie dieses Verhalten den Familien, Überlebenden und allen, die mit solchen Katastrophen zu tun haben, zusetzt." Außerdem wurden im Gästebereich nach Klubangaben Graffiti-Schmierereien hinterlassen.

Auch Liverpool-Fans benahmen sich offenbar daneben: Guardiola berichtete, er sei mit Münzen beworfen, wenn auch nicht getroffen worden. ManCity kündigte eine Beschwerde an, Liverpool ein Stadionverbot für den oder die Übeltäter.