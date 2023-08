Klopp contra Chelsea: "Es ist schwer mitzuhalten"

"Ohne Zweifel eine schwierige Woche": Nach den geplatzten Transfers von Moises Caicedo und Romeo Lavia stellte sich Jürgen Klopp am Freitag der Frage aller Fragen beim FC Liverpool.

Mauricio Pochettino (li.) hat zwei Neuzugänge erhalten, die auch Jürgen Klopp gerne in seinen Reihen gehabt hätte. IMAGO/PA Images

Wahrscheinlich war es ganz gut, dass Mauricio Pochettinos Pressekonferenz am Freitag nur eine halbe Stunde vor Jürgen Klopps angesetzt war. Hätte Liverpools Trainer erfahren, wie Chelseas Coach über die Verpflichtung von Moises Caicedo und Romeo Lavia gesprochen hatte - er wäre Gefahr gelaufen, seine diplomatische Linie zu verlassen.

"Die Spieler wollten zu uns, weil sie hier etwas Besonderes spüren. Hier passiert gerade etwas Gutes", hatte Pochettino über seine neuen beiden Mittelfeldspieler gesagt, die beide Liverpool nach einer Einigung zwischen den Klubs einen Korb gegeben hatten - und lieber zum Vorjahreszwölften gewechselt waren. Wie aggressiv die Blues seit der Übernahme durch ein Konsortium um Todd Boehly auf dem Transfermarkt vorgehen - offenbar nicht nur finanziell -, das erwähnte Pochettino selbstredend nicht.

Ist es schwerer geworden, Spieler von Liverpool zu überzeugen?

Klopp war am Freitag erst einmal froh, diesmal "eine Einigung mit einem Klub und einem Spieler" verkünden zu können und traut Ersatz-Neuzugang Wataru Endo weitaus mehr zu als viele im Liverpooler Umfeld. Und am Ende stellte er sich der Fragen aller Fragen, die in jenem Umfeld mit ein paar Schweißperlen versehen umgeht: Ist es schwerer geworden, Spieler von einem Wechsel nach Liverpool zu überzeugen?

"Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob das was mit Liverpool zu tun hat. Alles ist schwerer, alles. Und dafür gibt es Gründe", entgegnete Klopp. "Einige Klubs haben seit dem letzten Jahr eine andere Vorgehensweise und niemand versteht 100-prozentig, wie es funktioniert, aber irgendwie funktioniert es bis jetzt. Aber als normaler Klub ist es wirklich schwer mitzuhalten." Den FC Chelsea, den er dabei natürlich im Sinn hatte, nannte er nicht explizit, und auch sonst wollte er sich keine weitere Spitze Richtung London entlocken lassen: "Es ist okay, das ist nicht mein Problem, ich gebe niemandem die Schuld. So ist es einfach."

Klopp: "Ich bin wirklich zufrieden mit unserem Transferfenster"

Gleichzeitig verkompliziere Saudi-Arabiens Transferoffensive die Lage, so Klopp, der die Gerüchte, wonach mit Torhüter Alisson ein weiterer Liverpool-Profi von dort umworben wird, nicht kommentieren wollte. Dass eine andere Liga wachse und Europas Topligen Konkurrenz mache, sei legitim und nicht das Problem. "Das Geld ohne Ende ist das Problem. Es wäre schön, wenn irgendwer eine Art Lösung dafür finden könnte, eine Regulierung oder so", sagte er und musste ein wenig lachen.

Was das nun alles für die Reds bedeutet? "Es ist nicht schwieriger, Spieler von Liverpool zu überzeugen", versicherte Klopp. "Ich hätte eine Million Spieler anrufen können - sie wären alle sofort gekommen. Ich sitze hier und bin im Moment wirklich zufrieden mit unserem Transferfenster. Und ich weiß, was letzte Woche passiert ist, ich weiß, wie Fußballfans sind, ich weiß, dass sie lieber einen Spieler für 110 oder 150 Millionen hätten. Aber am Ende ist der Platz überall gleich groß, der Spieler wird nicht besser wegen der Ablöse. Wir werden uns weiter umschauen. Und wir werden Geld oder irgendwas anderes nicht für eine Sekunde als Ausrede verwenden."