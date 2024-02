Klopp bricht Versprechen: "Das ist nun ihr Barcelona"

Ein Pflichtsieg gegen ein Kellerkind? Für Jürgen Klopp war Liverpools 4:1 gegen Luton alles, nur nicht das. Das zeigte er danach beim Jubeln - und auf der Pressekonferenz, auf der er plötzlich ein ganz anderes Spiel zusammenfasste.

Das Spiel war gewonnen, der Rasen leerte sich langsam schon wieder. Doch Jürgen Klopp hatte noch etwas zu erledigen. Erst präsentierte er wie immer nach Siegen dem Kop seine typische Jubelgeste, bei der er die rechte Faust dreimal boxerartig in die Luft schlägt und sich aufs Herz klopft. Dann wandte er sich aber nach links und wiederholte sie vor dem Kenny Dalglish Stand, danach vor der gegenüberliegenden Haupttribüne und schließlich auch noch vor dem Anfield Road End.

Der FC Liverpool war gerade weder Meister geworden noch ins Champions-League-Finale eingezogen, er hatte an diesem Mittwochabend "nur" seine Tabellenführung in der Premier League mit einem 4:1 gegen Aufsteiger und Kellerkind Luton Town untermauert, bei der Generalprobe fürs League-Cup-Finale gegen Chelsea am Sonntag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) in Wembley. Mit einem "nur" hatte dieser Abend jedoch nichts zu tun, nicht für Klopp.

Vor der Pause wandte sich Klopp noch erbost an die Liverpool-Fans

"Heute ist einer dieser Abende, bei denen es schwer ist, aufzuhören, darüber zu reden. Es will einfach aus mir rauskommen", sagte der Trainer auf der Pressekonferenz danach. Und so kam es aus ihm heraus. Nach einer ersten Halbzeit, in der die verletzungsgeplagten Reds früh zurücklagen und offensiv glücklos blieben, in der die Fans der Gäste über die "Bücherei" Anfield spotteten und die der Gastgeber zeitweise derart murrten, dass Klopp erbost um Mäßigung bat - nach all dem passierte etwas, was Klopp ein "Gewitter" nannte: "Wow. Wow."

Seine mit 25 Jahren und 68 Tagen jüngste Startelf seit sechs Jahren kam, zunehmend angepeitscht von den Rängen, furios zurück und war auch ohne die kurzfristig ausgefallenen Mo Salah und Darwin ebenso wenig zu bremsen wie Klopp danach. "Wir" - und damit meinte er auch die Fans - "mussten für einen Neustart sorgen. Und die zweite Hälfte ... nicht dass ich einen Beweis gebraucht hätte, aber was dieser Ort zusammen mit einem Haufen fantastischer Fußballer schaffen kann, ist so besonders. Oh mein Gott."

"Wenn du dir mit negativen Gedanken keine Grenzen setzt, kannst du fliegen"

Seine Mannschaft habe vor dem Spiel erfolgreich "ignoriert", dass so viele wichtige Spieler fehlten, und zur Pause, dass so viel im ersten Durchgang nicht klappte. "Wenn du dir mit negativen Gedanken keine Grenzen setzt, kannst du fliegen. Und das haben die Jungs heute getan." Zu den richtigen Gedanken hatte Klopp im Vorfeld offenbar selbst beigetragen.

"Vor ein paar Monaten habe ich meiner Mannschaft versprochen, dass ich das Barcelona-Spiel (das 4:0 nach 0:3-Hinspielniederlage im Champions-League-Halbfinale 2019, Anm. d. Red.) nie mehr erwähne oder nutze - heute habe ich es getan und damit mein Versprechen gebrochen." Die personelle Ausgangslage sei damals ähnlich gewesen, das Ergebnis danach auch. "Das ist nun ihr Barcelona", sagte Klopp selig, nachdem er ausgelassen noch einmal das ganze Barcelona-Spiel nacherzählt hatte. "Ich werde dieses Spiel", also ein vermeintlich schnödes 4:1 gegen Luton, "ab jetzt ziemlich oft erwähnen."