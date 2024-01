Klopp bestätigt: Salah soll vom Afrika-Cup abreisen

Mohamed Salah (31) wird die ägyptische Nationalmannschaft verlassen und nach Liverpool zurückkehren. Unter Umständen könnte er aber wieder zurück in die Elfenbeinküste fliegen.

Soll in Liverpool behandelt werden: Mohamed Salah. Anadolu via Getty Images

Liverpool-Coach Jürgen Klopp sagte am Sonntag nach dem 4:0-Sieg beim AFC Bournemouth, dass Salah von der Elfenbeinküste nach England fliegen und seine Verletzung an der Mersey auskurieren soll. "Das ist der Plan", so Klopp. "Solange er nicht spielen kann, denke ich, dass jeder sieht, dass er die Reha bei uns und mit unseren Leuten durchführen soll." In Stein gemeißelt sei aber noch nichts.

Der Angreifer hatte sich am Donnerstag beim zweiten Gruppenspiel Ägyptens beim Afrika-Cup gegen Ghana (2:2) eine Oberschenkelzerrung im hinteren Muskelbereich zugezogen. Laut des ägyptischen Verbands werde er dadurch "mindestens die nächsten beiden Spiele der Nationalmannschaft verpassen". Klopp sagte, er habe mit Salah unmittelbar nach seiner Verletzung gesprochen, seitdem stehe der 31-jährige Stürmer im Austausch mit dem Mannschaftsarzt.

Ägypten, der Rekordsieger des Afrika-Cups, steht nach zwei Spielen erst bei zwei Punkten und trifft am Montagabend im abschließenden Gruppenspiel - ohne Salah - auf das bereits als Gruppensieger feststehende Überraschungsteam Kap Verde. Ein eventuelles Achtelfinale würde Ägypten dann zwischen dem 27. und 29. Januar bestreiten. Diese beiden Spiele wird Salah definitiv verpassen. Ob er im weiteren Turnierverlauf noch einmal zum Einsatz kommen kann, ist noch offen.

Zumindest sei es laut Klopp auch eine Option, dass Salah wieder in die Elfenbeinküste zurückkehren könnte, wenn er sich in Liverpool habe behandeln lassen und wieder fit sei. "Wenn er vor dem Finale wieder fit ist, dann wahrscheinlich ja", antwortete der Coach auf die Frage, ob sein Offensiv-Star wieder zurück zum Afrika-Cup fliegen könnte. Frühestens im Viertelfinale am 2. oder 3. Februar könnte Salah wieder zum Einsatz kommen - wenn seine Mannschaft bis dahin überhaupt noch im Turnier ist.