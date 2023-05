Klopp bereut Schiedsrichter-Provokation: "Das hätte nicht passieren sollen"

Liverpools Coach Jürgen Klopp bewegt sich an der Außenlinie an der Grenze des Erlaubten und mitunter auch darüber hinaus. Nach dem wilden 4:3 gegen Tottenham Hotspur schäumte er vor Wut - und ruderte jetzt zurück.

Klopp hat Bedauern über seinen Ausraster beim Heimspiel gegen Tottenham Hotspur am vergangenen Sonntag geäußert. "Das hätte nicht passieren sollen", sagte er am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel gegen den FC Fulham (Mittwoch, 21 Uhr). "Es war aus der Emotion heraus. Es kam von der Wut in dem Moment, die ist nie ein guter Antrieb für Dinge, die man macht."

Klopp war nach Liverpools Siegtor gegen die Spurs in der Nachspielzeit (90.+4) zum Linienrichter gerannt und hatte provokant vor ihm gejubelt. Dabei zog er sich eine Verletzung im Bein zu. "Erst gab es eine Situation, in der Mo gefoult wurde", sagte der 56-Jährige. "Kein Foul, aber ein Foul nach meiner Ansicht. Und dann wurde ein Foul direkt vor meinen Augen (zugunsten von Tottenham, Anm., d. Red.) gepfiffen."

Ein Freistoß für die Spurs führte schließlich zum 3:3 (90.+3), worauf die Reds aber postwendend das Siegtor erzielten. "Das ist eigentlich ein Moment, wo man sich einfach freuen sollte, dass man getroffen hat, aber leider war ich immer noch etwas wütend", so Klopp. "Das führte dann dazu, dass ich so gejubelt habe."

Klopp: "Ich habe nicht gelogen"

An seinem Unmut über Schiedsrichter Paul Tierney hielt der Liverpool-Coach jedoch fest. "Ich weiß, er macht das nicht absichtlich, aber wir haben eine Vergangenheit mit ihm, das kann ich nicht abstreiten", betonte er. "Es ist ein Gefühl, nicht mehr, das habe ich gesagt. (...) Ich habe gehört, dass ich lügen soll und solche Dinge. Ich habe an dem Tag vieles gemacht, aber ich habe nicht gelogen. Ich hätte ein paar Dinge nicht sagen sollen, aber von Lügen kann keine Rede sein."

Die Schiedsrichter-Vereinigung PGMOL wies dessen Vorwürfe mit Verweis auf die aufgezeichnete Kommunikation der Referees "entschieden" zurück. Es gebe keinerlei Hinweise, dass sich Tierney "unangemessen" verhalten habe.

Der 42-jährige Engländer war in den vergangenen Jahren immer wieder mit Klopp aneinandergeraten. Unter anderem hatte der LFC-Trainer 2021 nach einem Duell mit den Spurs, in dem Andy Robertson vom Platz geflogen war, Harry Kane jedoch nicht, zu Tierney gesagt: "Ich habe mit keinem anderen Schiedsrichter ein Problem, nur mit dir."

Für seine Aussagen nach dem Spiel gegen die Spurs muss Klopp erneut eine Strafe befürchten. Im vergangenen Jahr musste er 30.000 Euro Geldstrafe bezahlen und ein Spiel aussetzen. Beim 1:0-Sieg gegen Manchester City sah er die Rote Karte. Er regte sich über nicht geahndetes Einsteigen gegen Salah mächtig auf, weshalb er Schiedsrichterassistent Gary Beswick angegangen war.