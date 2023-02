Klopp begrüßt Untersuchungsbericht: "Fühlt sich genau richtig an"

Liverpools Coach Jürgen Klopp hat den UEFA-Untersuchungsbericht von vor zwei Tagen zu den Vorfällen rund um das Champions-League-Finale 2022 gegen Real Madrid begrüßt.

Klopp hält es für richtig, dass die UEFA sich für die Vorkommnisse entschuldigt und die Verantwortung dafür übernimmt.

"Jeder wusste, wie sich unsere Fans verhalten haben", wird der deutsche Coach auf der LFC-Website zitiert. "Aber es fühlt sich wirklich gut an, es fühlt sich genau richtig an, dass es jetzt offiziell ist und jeder es jetzt weiß, weil nach dem Spiel so viele Dinge gesagt wurden, von denen wir wussten, dass sie falsch waren."

"Es gibt keine Möglichkeit, das zu ignorieren"

Am 28. Mai 2022 war es vor dem Endspiel im Stade de France in Paris zu chaotischen und gefährlichen Szenen gekommen. Besonders im Einlassbereich der Liverpool-Fans bildeten sich lange Schlagen, es entstand ein großes Gedränge. Die Sicherheitskräfte schritten ein und setzten dabei auch Tränengas sowie Pfefferspray ein. Mehr als 230 Menschen wurden dabei verletzt, mehr als 100 festgenommen. Die Partie konnte erst mit einer halben Stunde Verspätung angepfiffen werden.

Laut dem Report der unabhängigen Expertenkommission trägt die UEFA die "Hauptverantwortung" für die Organisationsfehler rund um das Finale 2022. Der Kontinentalverband hatte die Studie selbst in Auftrag gegeben. Als Ausrichter des Events sei die UEFA für die Fehler verantwortlich, die "fast zu seiner Katastrophe geführt haben", heißt es in dem Bericht. Das Verhalten der Fans dagegen wurde positiv hervorgehoben, dadurch sei eine schlimmer Katastrophe verhindert worden.

Klopp hofft zudem, dass die Empfehlungen aus dem Bericht für die Durchführung von Großereignissen von der UEFA und den jeweiligen nationalen Behörden zügig umgesetzt werden. "Es gibt keine Möglichkeit, das zu ignorieren. Es wurden große Fehler gemacht", sagte der 55-Jährige. "Es gibt viel zu verbessern - und ich hoffe, dass alle daraus gelernt haben."

