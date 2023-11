Klopp bedient: Alisson und Diogo Jota fehlen wochenlang

Der FC Liverpool muss in den kommenden Wochen auf Keeper Alisson und Angreifer Diogo Jota verzichten. Für Trainer Jürgen Klopp enthält diese Nachricht nur einen positiven Aspekt.

Immer wieder hatte Jürgen Klopp seinen Unmut über die frühe Ansetzung des Premier-League-Topspiels geäußert. Und nun ist es tatsächlich passiert: Der FC Liverpool hat das 1:1 bei Titelverteidiger Manchester City am vergangenen Samstag teuer bezahlt.

Torwart Alisson, in der vorangegangenen Länderspielphase zweimal für Brasilien im Einsatz, zog sich im Etihad Stadium eine Oberschenkelverletzung zu. Zwar war der 31-Jährige, der während des Spiels am Samstagmittag immer wieder Unsicherheiten gezeigt hatte, bis zum Abpfiff auf seinem Posten geblieben, wird nun aber voraussichtlich fünf Spiele verpassen und erst gegen Manchester United am 17. Dezember zurückerwartet.

Während Alisson zumindest anders als zunächst befürchtet keine noch schlimmere Verletzung davongetragen hat (Klopp: "Es ist schlimm genug"), wird Angreifer Diogo Jota Liverpool länger zuschauen müssen. Der portugiesische Nationalspieler war im zweiten Durchgang ausgewechselt worden, offenkundig mit Oberschenkelproblemen.

Man wisse noch nicht, wie lange er ausfalle, aber "es ist ein bisschen ernster", berichtete Klopp am Mittwoch. "Wir werden sehen." Diogo Jota, der in dieser Saison in 17 Pflichtspielen achtmal traf, hatte in der vergangenen Saison mehrere Monate wegen einer Wadenverletzung gefehlt und auch die WM in Brasilien verpasst.

Bewährungschance für Kelleher

Für Alisson rückt nun Caoimhin Kelleher zwischen die Pfosten. Der 25 Jahre alte irische Nationalspieler darf inzwischen regelmäßig in den Pokalwettbewerben ran, absolvierte in acht Jahren Liverpool aber erst fünf Premier-League-Spiele. "Das ist das einzig Gute daran: dass wir ihn bringen können", sagte Klopp am Tag vor dem Europa-League-Heimspiel gegen den Linzer ASK, in dem die Reds das Weiterkommen endgültig klarmachen wollen. "Er hätte morgen ohnehin gespielt, jetzt bekommt er noch ein paar Spiele mehr und kann hoffentlich sein volles Potenzial zeigen."

Mit Thiago und Linksverteidiger Andy Robertson stehen Klopp bereits zwei wichtige Spieler langfristig nicht zur Verfügung. "Das ist gewaltig", haderte er vor dem traditionell vollgepackten Vorweihnachtskalender. "Es wäre toll, wenn nun nichts mehr passieren würde. Aber das ist unwahrscheinlich."