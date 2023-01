Klopp: "Als hätten wir seit Jahren nicht mehr gewonnen"

Die Erleichterung war groß auf Seiten von Jürgen Klopp und dem FC Liverpool. Mit 1:0 gewannen die Reds das Wiederholungsspiel im FA Cup am Dienstag und gewannen damit nach drei sieglosen Spielen erstmals wieder.

1:3 in Brentford, 0:3 in Brighton - und dazwischen nur 2:2 gegen Wolverhampton an der Anfield Road: Das Jahr 2023 hatte äußerst mau begonnen für die Reds, sodass dem knappen Erfolg im Wiederholungsspiel bei den Wanderers durchaus ein zusätzlicher positiver psychologischer Faktor innewohnte: "Es fühlt sich so an, als hätten wir seit Jahren nicht mehr gewonnen und gut gespielt. Wir haben das Spiel lange Zeit kontrolliert, mussten am Ende aber fighten. Das ist uns gelungen und es war die Reaktion, die wir sehen wollten", spielte Klopp auf die jüngste Pleite vom Wochenende an.

Elliott: "'Milly' hat geschrien: 'Schieß!'"

Insbesondere Harvey Elliott und seinem sehenswertem Treffer war schon in der Anfangsviertelstunde der Partie war es zu verdanken, dass der LFC nach gutem Start der Wanderers anschließend - zumindest in der ersten Hälfte - das Spiel weitgehend in den Griff bekam.

"Das hat er gut gemacht; erst recht, weil er in der Anfangsphase schon einen Schlag auf den Knöchel abbekommen hatte. Da hat er sich durchgebissen und dann ein großartiges Tor gemacht", lobte so auch Klopp das erst 19-jährige Talent, der wie einige andere Akteure aus der zweiten Reihe eine Bewährungschance von Beginn an erhalten hatte.

Elliott selbst erklärte seinen sehenswerten Distanztreffer mit einem zusätzlichen Helfer: Routinier James Milner (37), der auch seinen Anteil an dem Tor gehabt habe: "'Milly' hat geschrien: 'Schieß!' - also habe ich das gemacht. Vielleicht sollte er mich öfter ermutigen, denn es hat definitiv funktioniert", freute sich der Youngster.

Klopp lobt - und nimmt sich selbst in die Pflicht

Für Klopp fiel aber längst nicht nur Elliott positiv auf: "Für mich gab es mehrere Leistungen, die den 'Man of the Match' gerechtfertigt hätten. Stefan Bajcetic und das ganze Mittelfeld waren richtig kompakt. Und so war es für die Wolves schwierig, die Schlüsselspieler wie Joao Moutinho zu finden. Ich bin mit dem Spiel sehr zufrieden."

Während sich Klopp einerseits über die Kompaktheit seines Teams in der ersten Hälfte und die Leidenschaft, sich in die Schüsse zu werfen, in der zweiten Hälfte freute ("Ein echtes Pokalspiel, toll"), nahm er sich andererseits für die kommenden Aufgaben - beginnend mit einem Heimspiel gegen den ebenfalls zuletzt strauchelnden FC Chelsea (Samstag, 13.30 Uhr) an der Anfield Road selbst die Pflicht. "Es ist mein Job, den Jungs zu helfen und eine Aufstellung zu finden, mit der sie sich von Beginn an gut fühlen." Denn ein wenig Ruhe dürfte in Liverpool wohl ohnehin erst dann einkehren, wenn dies nicht nur in der 3. Runde im FA Cup wie in Wolverhampton gelingt, sondern auch wieder in der Liga.