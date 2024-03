Klopp ärgert sich über Darts-Vergleich - Schmadtkes Fehlurteil bei Szoboszlai

Nach turbulenten Tagen endet das große Schaulaufen der Liverpool-Youngster langsam wieder. Einen Satz hätte Jürgen Klopp trotzdem lieber nicht gesagt.

Es ist wahrlich nicht so, dass es mit den unerfahrenen Nachrückern nicht geklappt hätte. Trotzdem ist Jürgen Klopp froh, dass sich die Personallage beim FC Liverpool langsam wieder bessert. Wenn die Reds am Samstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Tabellen-17. Nottingham Forest im Premier-League-Titelrennen vorlegen, kehren einige Profikader-Mitglieder zurück.

Wie Klopp am Freitag auf seiner Pressekonferenz berichtete, ist neben Darwin auch Dominik Szoboszlai seit Donnerstag wieder im Mannschaftstraining. Der Ex-Leipziger hat wegen einer Oberschenkelverletzung 2024 erst drei Pflichtspiele bestritten, darunter keines im Februar. Sollte er die Einheit gut verkraftet haben, steht einer Kaderrückkehr nichts mehr im Weg.

Szoboszlai, im Sommer für 70 Millionen Euro verpflichtet, war vor seiner Verletzung gesetzt und hatte sich erstaunlich schnell in der neuen Umgebung zurechtgefunden - womit er sogar einen überraschte, der ihn verpflichtete. Er habe "stärker performt, als ich ihm das zugetraut hätte", räumte Jörg Schmadtke, zuletzt acht Monate lang Liverpool-Sportdirektor, im Zeit-Interview ein. "Zu teuer", hatte zunächst sein Urteil gelautet, aber "aus heutiger Sicht war das ein Fehlurteil meinerseits. Der Junge war vom ersten Tag an ein wichtiger Liverpool-Spieler."

Während auch Wataru Endo (angeschlagen), Alexis Mac Allister und Andy Robertson (beide erkrankt) in Nottingham vor dem Comeback stehen, muss sich Mohamed Salah (muskuläre Probleme) noch etwas gedulden. "Er ist nicht allzu weit weg, kann aber morgen nicht dabei sein", verriet Klopp. "Vielleicht klappt es nächste Woche. Er ist auf jeden Fall auf dem Weg zurück."

"Eine Vorlage, mich falsch zu verstehen"

Auch ohne den Torjäger holten die Reds am Sonntag den League Cup und zogen am Mittwoch ins FA-Cup-Viertelfinale ein - jeweils zeigten zahlreiche unerfahrene Nachwuchskräfte reife Leistungen. Dass er nach dem 3:0 gegen Southampton einen Darts-Vergleich zog, bereut Klopp inzwischen allerdings. "Es ist ein wenig wie bei der neuen Darts-Sensation", hatte der Trainer mit Blick auf WM-Finalist Luke Littler gesagt. "Für heute Abend ist es in Ordnung. Aber morgen sollten wir die Jungs in Ruhe lassen - sie müssen noch viel verbessern und lernen."

Damit habe er "bestimmten Leuten wieder eine Vorlage geliefert, mich falsch zu verstehen", ärgerte sich Klopp nun. Es gebe keinen Grund, Lewis Koumas, Jayden Danns & Co. aus dem Scheinwerferlicht zu nehmen, um die Gefahr zu bannen, dass sie abheben könnten, stellte er klar: "Die Jungs sind auch in dieser Beziehung fantastisch, sehr bescheiden, wirklich bodenständig."