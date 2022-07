Klopp ärgert sich trotz Liverpool-"Unwetter" und bestätigt Salzburg-Gespräche

Nach der 0:1-Testspielniederlage bei RB Salzburg ärgert sich Jürgen Klopp "wirklich" - und verrät ein interessantes Detail aus der Vergangenheit.

Jürgen Klopp musste sich mit seinem Team den Salzburgern geschlagen geben. FC Red Bull Salzburg via Getty Images

Nach dem erfolgreichen Start in die neue Saison mit Siegen in der ersten ÖFB-Cup-Runde und zum Ligaauftakt gegen die Wiener Austria (3:0) hat RB Salzburg mit dem knappen 1:0 gegen den FC Liverpool das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Beim Prestigeerfolg gegen den Champions-League-Finalisten der Vorsaison erzielte Nachwuchsstürmer Benjamin Sesko vor knapp 30.000 Zuschauern den entscheidenden Treffer.

"Riesenkompliment, mit welcher Mentalität sich diese junge Truppe dagegengestemmt hat. Daraus nehmen sie viel Erfahrung mit und hoffentlich auch ganz viel Selbstvertrauen", so ein sichtlicher begeisterter Cheftrainer Matthias Jaissle nach dem Spiel bei "ServusTV". Sein Gegenüber Jürgen Klopp war hingegen bedient: "Es ärgert uns wirklich, dass wir verloren haben." Neuzugang Darwin hatte bereits nach 25 Spielminuten die Chance zur Führung, traf aber nur die Querlatte. Im Gegenzug kamen die Salzburger dafür durch Sesko zum 1:0 (31.).

Klopp lobt Salzburg: "Ich mag fast alles, was sie machen"

Beide Teams wechselten im zweiten Durchgang kräftig durch, Klopp brachte unter anderem Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Andy Robertson und Trent Alexander-Arnold und setzte mit seiner Mannschaft die Salzburger immer mehr unter Druck. Diese kamen zwar langsam ins Schwimmen, blieben aber ohne Gegentor. "In den letzten 30 Minuten sind wir wie ein Unwetter über sie hergefallen. Und natürlich möchtest du dann auch ein Tor erzielen. In der ersten Halbzeit haben wir zu viele Fehler gemacht. Wir waren zu breit aufgestellt, unsere Formation war nicht richtig. Salzburg hat es richtig gut gemacht", so Klopp.

Der 55-Jährige zeigte sich generell vom Auftreten des österreichischen Ligaprimus' angetan: "Ich mag fast alles, was sie machen. Aber sie sind superjung, und da muss man sehen, wie sie damit umgehen. Das kann ich nicht einschätzen. Aber sie sind ganz sicher für Überraschungen gut. Weil sie einfach gut aufgestellt sind, aggressiv sind und vor allem im Konter extrem gefährlich."

Klopp bestätigt Gespräche mit Salzburg als Mainz-Trainer

In der Pressekonferenz verriet Klopp zudem, dass er während seiner Zeit als Cheftrainer von Mainz 05 Kontakt zu den Salzburgern zwecks einer Anstellung als Coach hatte: "Ja, es hat damals Gespräche gegeben." Wie weit diese damals gegangen, wollte er aber nicht verraten: "Wir waren so weit, dass man die Gespräche abbrechen konnte. Wir sind in aller Freundschaft auseinandergegangen."

Salzburg-Trainer Jaissle freute sich indes vor allem über eine gelungene Probe vor dem anstehenden Duell mit Vizemeister Sturm Graz: "Es war ein geiler Abend, vor einer unglaublichen Kulisse gegen einen starken Gegner. Aber es ist ein Testspiel und das wissen wir auch einzuordnen. Am Wochenende geht's in der Liga weiter gegen einen harten Konkurrenten in der Meisterschaft. Und dafür gibt es Punkte. Heute gibt's leider keine."