Klopp ärgert sich nach Frage nur kurz: "Sie werden mehr Fußball spielen"

Der FC Liverpool hat das Champions-League-Finale fest im Visier. Jürgen Klopp skizzierte vor dem Halbfinal-Rückspiel aber eine gänzlich andere Partie als vergangene Woche.

Keinen einzigen Schuss aufs Tor hatte Liverpool vergangenen Mittwoch an der Anfield Road zugelassen, als die Reds den FC Villarreal im Halbfinal-Hinspiel der Champions League auch höher als 2:0 hätten schlagen können. Alles in allem klingt das allerdings sehr verheißungsvoll - jedoch nicht verheißungsvoll genug für Jürgen Klopp, um bereits mit dem Endspiel zu planen.

"Wenn ich noch jünger wäre, wäre ich über diese Frage sehr wütend gewesen", lachte der 54-Jährige ein derartiges Nachhaken zu Beginn seiner Spieltags-PK noch rechtzeitig weg, ehe er etwas später ähnlich süffisant bemerkte, dass seine inzwischen ebenfalls deutlich erfahrenere Mannschaft sich allein auf diese Routine nicht verlassen könne. "Du kannst noch so erfahren sein - wenn du zu alt bist, dieses Spiel zu spielen, ist das auch nicht gut", so Klopp.

Großes Lob für Thiago

Zu alt ist beim FC Liverpool noch keiner, ganz im Gegenteil. Allen voran Mittelfeldlenker Thiago (31) präsentierte sich in den vergangenen Wochen in Gala-Form, was dem Spanier - nach der Nachfrage eines spanischen Journalisten - ein großes Lob seines Trainers einbrachte: "In der Form, die er gerade hat, würde er für jede Mannschaft auf der Welt spielen und glänzen. Auch für die spanische Nationalmannschaft."

Auch die körperliche Form seiner ersten 14, 15 Spieler hob Klopp nun nicht zum ersten Mal hervor, womit er den Fitnesszustand des Premier-League-Zweiten meinte. "Uns hilft das Wissen, dass das besser ist als in all den vergangenen Jahren" - in denen die Reds im Saisonfinale auch schon auf dem Zahnfleisch dahergekommen seien.

Das ist laut Klopp nun anders und hatte sich zuletzt in dieser hochkonzentrierten Leistung gegen Villarreal niedergeschlagen, von der der LFC-Coach wiederholt schwärmte. Um anschließend aber zu warnen, dass das Rückspiel in Spanien eine ganz andere Partie werde: "Alles, was wir sind, wird morgen (21 Uhr, LIVE! bei kicker) benötigt werden. Sie werden mehr Fußball spielen, als wir es ihnen im Hinspiel erlaubt haben", prophezeite Klopp - wie eine eher ungewöhnliche Herangehensweise seiner Mannschaft: "Wir werden uns in Momenten definitiv zurückziehen und leiden müssen. Und dann antworten."