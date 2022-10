Klopp adelt "Millys großen Zeh" - Spottgesänge in Anfield

Der FC Liverpool hat nach dem Triumph gegen ManCity nachgelegt - weil die Schlüsselmomente erneut auf seiner Seite waren. Ein West-Ham-Akteur musste sich schadenfrohe Sprechchöre anhören.

Die Fußballfloskel "Sich das Glück erarbeiten" kommt halt nicht von ungefähr. Der FC Liverpool jedenfalls scheint sich nach Pech-und-Pannen-Wochen zumindest vorerst wieder gefunden zu haben. Dem 1:0-Coup gegen Meister Manchester City am Sonntag folgte drei Tage später eben nicht der Rückschlag, sondern der nächste 1:0-Sieg, der für die Reds nicht viel weniger wert ist.

Gegen West Ham United waren erneut die Schlüsselmomente auf ihrer Seite. Darwin, auf den es angesichts der langfristigen Ausfälle von Luis Diaz und erst recht Diogo Jota in den kommenden Wochen ganz besonders ankommen wird, erzielte in der 22. Minute endlich sein erstes Liverpool-Tor in Anfield und stellte Thilo Kehrer & Co. vor derart viele Probleme, dass er vor der Pause sogar einen Hattrick hätte erzielen können.

Klopp rotiert und sieht "richtig guten Fußball"

Alisson, gegen den in der Premier League nur sieben von 13 Elfmeter verwandelt wurden (zwei gehalten, vier verschossen), parierte kurz vor der Pause den Strafstoß von Jarrod Bowen. Und dann war da noch ein kleines Körperteil zur rechten Zeit am rechten Ort: Der 36-jährige James Milner, der nach seiner defensiv fehlerfreien Vorstellung gegen ManCity diesmal erst in der Schlussphase eingewechselt worden war, verhinderte mit der Fußspitze den Ausgleich gegen den einschussbereiten Tomas Soucek (87.).

"Wir haben heute Ali und Millys großen Zeh gebraucht", räumte Klopp ein, der mit dem nächsten knappen Heimsieg bestens leben konnte. "Es ist nicht so, dass wir es gewohnt sind - entweder wir gewinnen richtig hoch oder gar nicht." Doch die drei Punkte mehr auf dem spärlich gefüllten Konto "fühlen sich gewaltig an".

Zumal Klopps Rotation nach dem intensiven, teils überharten City-Spiel für Belebung statt Unruhe sorgte. Gerade in der ersten Hälfte sah Klopp "richtig guten Fußball". Mit Kostas Tsimikas, der in dieser Saison nun bereits fünf Pflichtspielassists gesammelt hat, bereitete einer der fünf Neuen das Führungstor eines anderen vor. Bei Sommerneuzugang Darwin, der gleich in seinem dritten Einsatz vom Platz geflogen war, stimme jetzt nicht nur der Einsatz, sondern auch die Zahlen, so Klopp.

Als Darwin wegen muskulärer Probleme bereits sicherheitshalber ausgewechselt worden war, hatte fast ein Gästespieler für die Entscheidung gesorgt. Kurt Zouma klärte eine Hereingabe mit viel Einsatz auf die Latte des eigenen Tores (79.) und musste danach behandelt werden. "So fühlt sich deine Katze", sangen die Liverpool-Fans schadenfroh. Zouma war im Sommer wegen Tierquälerei zu 180 Sozialstunden verurteilt worden.