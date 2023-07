"Klopf, Klopf": Girona kündigt Herrera-Transfer via FIFA-Karrieremodus an

Mit dem FIFA-23-Karrieremodus hat der FC Girona einen Transfer angekündigt. Von den Anhängern gab es Lob dafür. Einer sieht in dem Clip sogar einen Hinweis für eine weitere Verpflichtung.

Spieler des FIFA-23-Karrieremodus' dürften diese Sequenz kennen. Eröffnet wird sie mit dem Blick auf den Schreibtisch, worauf ein Laptop steht. Auf dem prangt das Vereinswappen. Schließlich bittet der Manager den Agenten und Spieler, bei sich im Büro Platz zu nehmen. Der Auftakt in die Verhandlungen.

Diese waren zwischen dem FC Girona und Yangel Herrera abgeschlossen. Vergangene Spielzeit von Manchester City an die Katalanen ausgeliehen, wechselt der Venezolaner nun fest nach Girona. Angekündigt wird das Ganze nicht mittels pompöser Stadionaufführung, wie häufig bei Real Madrid oder dem FC Barcelona, sondern der beschriebenen Szene aus dem Karrieremodus von FIFA 23. Dazu schrieb der Klub lediglich "Klopf, Klopf".

Rund fünf Millionen überwiesen die Albirrojos nach Manchester. Der zentrale Mittelfeldspieler kam vergangene Saison zu 20 Einsätzen, stand jedoch von Mitte Februar bis Mitte Mai nicht im Kader. Trotzdem gaben einige Fans ihre Freude über den Transfer kund, Lob gab es auch für die Ankündigung der etwas anderes Art. Ein Anhänger des Zehntplatzierten der La-Liga-Saison 2022/2023 hatte zudem ein Augenmerk auf den Hintergrund.

Castellanos-Transfer angedeutet? Wohl eher Zufall

Dort hing nämlich eingerahmt das Trikot von Taty Castellanos. Wie Herrera war auch der Argentinier nur leihweise bei Girona unter Vertrag. Nach Ablauf der Spielzeit kehrte er zu New York City zurück. Der Fan machte vom Trikot einen Screenshot und schrieb "Ankündigung", versehen mit einer Eieruhr, zum Bild.

Ein Hinweis oder nur Zufall? Sollte es tatsächlich zum Transfer kommen, wäre es ein ungewollter Hinweis. Schließlich bestimmt das Spiel, welche Trikots im Hintergrund hängen. Dass sich die Anhänger jedoch einen Transfer wünschen, ist nachzuvollziehen. Schließlich überzeugte der Argentinier mit 13 Toren, besonders sein Viererpack gegen Real Madrid (4:2) bleibt in Erinnerung. In FIFA 23 bekam Castellanos sogar eine Moments Karte zum Team of the Season.