Klinsmann über Asien-Cup: "Gehen da hin, um zu gewinnen"

Jürgen Klinsmann feierte als Nationaltrainer Südkoreas zuletzt drei Siege in Serie. Grund genug, selbstbewusst in Richtung Asien-Cup zu blicken.

Jürgen Klinsmann ist mit Südkorea langsam in der Spur. IMAGO/eu-images

Seit Ende Februar ist Jürgen Klinsmann Nationaltrainer Südkoreas, seine Bilanz: durchwachsen. Der Nachfolger von Paulo Bento brauchte fünf Spiele (zwei Niederlagen, drei Remis) für den ersten Sieg, dann gab es aber gleich drei am Stück - alle drei zu null.

Rechtzeitig vor dem Asien-Cup scheinen die Taeguk Warriors und ihr Trainer zusammengefunden zu haben. Klinsmann gab sich am Montag vor der im Januar beginnenden Asien-Meisterschaft selbstbewusst: "Wir wollen dort hingehen und den Asien-Cup gewinnen", sagte der 59-Jährige am Montag in Seoul und ergänzte: "Wir wollen nicht sagen, vielleicht das Halbfinale oder vielleicht, vielleicht, vielleicht. Kein Vielleicht: Wir gehen da hin, um zu gewinnen."

Lange Durststrecke beim Asien-Cup

Ein durchaus ambitioniertes Ziel, liegt doch der letzte Titel Südkoreas weit zurück, genauer gesagt 63 Jahre. Der letzte Erfolg gelang nämlich 1960, der insgesamt zweite nach 1956. Beim Asien-Cup 2019 war im Viertelfinale gegen Katar (0:1) Schluss, 2015 stand Südkorea kurz vor dem dritten Titel, verlor aber im Finale in der Verlängerung gegen Australien mit 1:2.

Trotz der langen Durststrecke sei es "berechtigt", dass die Anhänger den Turniersieg erwarteten, so Klinsmann. "Wir müssen nach dem höchsten Ziel streben, und wenn wir es nicht erreichen, ist es der Fehler des Trainers - kein Problem", sagte er, betonte aber zugleich: "Du musst dir Ziele setzen, klare Ziele. Und das werden wir tun."

WM-Qualifikation steht an

Der Asien-Cup, der wegen der Corona-Pandemie von 2023 auf 2024 verschoben wurde, findet vom 10. Januar bis zum 12. Februar in Katar statt. Auf Südkorea warten in der Gruppe E die Gegner Bahrain, Jordanien und Malaysia. Das erste Spiel ist am 15. Januar gegen Bahrain.

Zuvor beginnt für Südkorea um Bayern-Spieler Min-Jae Kim aber noch die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Am Donnerstag trifft Klinsmanns Mannschaft auf Singapur, am Dienstag auf China.