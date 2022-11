Klinsmann schwärmt von Füllkrug: "Eine Wiederbelebung der Nummer 9"

Seine Kritik an der Spielweise des Iran hat heftigen Gegenwind ausgelöst. Inzwischen hat Jürgen Klinsmann mit dem iranischen Nationaltrainer Carlos Queiroz im Dialog alles ausgeräumt. Der kicker traf den Ex-Bundestrainer und Weltmeister von 1990 am Rande seiner sechsten Turnierteilnahme, die sich jedoch wesentlich unterscheidet von den bisherigen.

Drei Weltmeisterschaften erlebte und prägte Klinsmann als Spieler, zwei Mal, für Deutschland und die USA, saß er als Coach auf der Bank - in Katar nun gehört der 58-Jährige zur technischen Studiengruppe der FIFA, sieht und analysiert täglich zwei Spiele. Zwei Mal gesehen hat er auch die deutsche Elf und gesteht: "Ich war richtig erleichtert, als ich am Sonntag nach dem 1:1 gegen Spanien aus dem Stadion bin."

Weil er vor dem Duell mit Costa Rica am Donnerstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) vom Weiterkommen überzeugt ist: "Natürlich ist jetzt Druck da! Aber die Drucksituation vor dem Spanien-Spiel war viel größer." Die Begründung: "Mit einem Hochkaräter wie Spanien in der Gruppe ist ein Ausrutscher wie gegen Japan eigentlich fatal, weil er dich mit dem Rücken an die Wand drängt. Der Umgang der Mannschaft mit dieser Situation hat mich beeindruckt. Die Mannschaft wirkt total intakt."

Dass den wichtigen Punktgewinn mit Niclas Füllkrug ein echter Mittelstürmer gesichert hat, freut den früheren Torjäger besonders. "Mir als ehemaligem Stürmer geht das Herz auf, wenn es mit einem echten Neuner funktioniert." Klinsmann macht kein Hehl daraus, dass dieser Typus für ihn auch im modernen Fußball unverzichtbar ist. "Es geht gar nicht nur um Tore. Ein präsenter Neuner schafft immer Entlastung, wenn er die Bälle festmachen kann und verteilt, dadurch ein Spiel auch beruhigen kann. Niclas Füllkrug kann das, er hat eine gute Präsenz, ist gut am Ball, das Gefühl und das Näschen für die Situationen vor dem Tor hat er sowieso."

Trafen sich am Rande der WM 2022: kicker-Reporter Sebastian Wolff und Jürgen Klinsmann. kicker

Klinsmann sagt deshalb in Bezug auf den Spätberufenen: "Für mich ist es eine Wiederbelebung der Nummer 9, die hier stattfindet."

