Klinsmann rechtfertigt sich für seine Aussagen über den Iran

Nach der Aufregung um seine Bemerkungen über die iranische Nationalmannschaft hat sich Jürgen Klinsmann noch einmal erklärend zu Wort gemeldet.

Zog in den vergangenen Tagen nicht nur im Iran Kritik auf sich: Jürgen Klinsmann. IMAGO/Xinhua

Für Wales und den Iran hat längst die Vorbereitung auf das dritte WM-Spiel am kommenden Dienstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) begonnen. Jürgen Klinsmann dagegen lässt das Aufeinandertreffen vom vergangenen Freitagvormittag noch keine Ruhe.

Drei Tage nach dem 2:0-Sieg der Iraner gegen Wales hat sich der ehemalige Bundestrainer noch einmal zu Wort gemeldet, nachdem am Wochenende viel Kritik auf ihn eingeprasselt war: Er hatte in seiner Rolle als BBC-Experte am Rande der Partie angedeutet, dass unfaires Spiel und das permanente Bearbeiten des Schiedsrichter-Gespanns Teil der iranischen Kultur seien. "Das ist ihre Kultur, sie sorgen dafür, dass du deinen Fokus und deine Konzentration verlierst", hatte er unter anderem wörtlich erklärt.

"Ich habe viele iranische Freunde und war immer voll des Lobes für die Menschen, ihre Kultur und ihre Geschichte"

"Meine Kommentare zum Spiel Wales gegen Iran waren allein auf den Fußball bezogen", stellte Klinsmann am Montag bei Twitter klar. "Leider wurde dies aus dem fußballerischen Kontext gerissen. Ich habe viele iranische Freunde und war immer voll des Lobes für die Menschen, ihre Kultur und ihre Geschichte."

Irans Nationaltrainer Carlos Queiroz hatte Klinsmanns Aussagen in einem längeren Instagram-Statement als "Schande für den Fußball" bezeichnet und gefordert, dass der Weltmeister von 1990 als Mitglied der Technischen Studien-Gruppe der FIFA zurücktreten solle. Dazu äußerte sich Klinsmann in seiner Rechtfertigung nicht.

Schon am Sonntag hatte der 58-Jährige allerdings einen Anruf bei Queiroz angekündigt, um "die Dinge zu beruhigen". Er habe den Portugiesen und seine Mannschaft auch "nie" kritisiert: "Ich habe nur ihr emotionales Verhalten beschrieben, das in gewisser Weise sogar bewundernswert ist. Die ganze Bank lebt das Spiel. Sie springen auf und ab, und Carlos ist ein sehr emotionaler Trainer, der ständig an der Seitenlinie steht und versucht, seinen Spielern seine ganze Energie" zu geben.