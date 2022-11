Klinsmann erwartet "eine WM der Überraschungen"

Als Spieler hat Jürgen Klinsmann drei Weltmeisterschaften bestritten, als Trainer waren es zwei. In Katar ist der 58-Jährige nun zum sechsten Mal dabei - als Mitglied der technischen Studiengruppe (TSG), die gemeinsam mit 48 Datenanalysten sämtliche Spiele dieses Turniers auswertet.

Verfolgt die WM in Katar in offizieller Rolle: Jürgen Klinsmann. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Aus Katar berichten Thiemo Müller und Sebastian Wolff

Gemeinsam mit Trainer-Ikone Arsene Wenger hatte Klinsmann am Samstag auf dem Podium im Medienzentrum in Doha Platz genommen und zunächst das Team vorgestellt, bestehend aus Alberto Zaccheroni, Sunday Oliseh, Du Ri Cha und den Ex-Bundesliga-Keepern Faryd Mondragon und Pascal Zuberbühler. "Zwei Teile der Gruppe sehen je 32 Spiele", verrät der Weltmeister-Stürmer von 1990 und erklärt die Neuerung bei diesem Turnier. Dass Trainer die Partien auswerten, ist nicht neu, aber: "Früher dauerten diese Turnieranalysen drei Monate, durch unsere Verzahnung mit den Analysten sind wir so schnell, dass sich die Trainer der Teams bereits in der Vorbereitung auf das nächste Spiel unserer Daten bedienen können."

Wir werden eine WM auf sehr hohem Niveau mit viel Qualität erleben. Jürgen Klinsmann

Dass er diese WM in einer anderen Perspektive erlebt als zuvor in der Rolle des unmittelbaren Protagonisten tut seiner Vorfreude keinen Abbruch, wie Klinsmann versichert: "Für solche Turniere leben wir. Ich bin sicher, dass wir die nächsten vier Wochen genießen werden. Es ist egal, in welcher Funktion du bist, du lernst aus jedem Spiel."

"Die Spieler brauchen keine physische Vorbereitung, sind frisch und hungrig"

Dass diese WM neue Herausforderungen mit sich bringt, thematisiert Klinsmann ebenfalls. Ein Hauptthema ist durch den Winter-Termin die fehlende Vorbereitung - aus Sicht des Ex-Bundestrainers bringt dies jedoch ausdrücklich nicht nur Nachteile mit sich. "Dadurch, dass alle Spieler direkt aus dem Ligabetrieb kommen, brauchen sie auch keine physische Vorbereitung, sind alle frisch und hungrig." Er weiß aber auch: "Sie werden ans Limit gehen müssen." Weil die fehlende Pause zwischen Liga-Ende und Turnierstart eben auch bedingt, dass die Top-Spieler aus mehreren englischen Wochen kommen. Dennoch ist Klinsmann überzeugt: "Wir werden eine WM auf sehr hohem Niveau mit viel Qualität erleben."

Gute Perspektiven für Afrikaner und Asiaten

Vor der größten Hürde sieht der gebürtige Schwabe und Wahl-Kalifornier durch die fehlende Vorbereitungsphase die Trainer: "Für sie ist es herausfordernd. Es geht um Mentales, um den Fokus. Das schafft Raum für Überraschungen." Klinsmann prophezeit gar: "Es könnte eine WM der Überraschungen werden." Und er sagt auch, an wen er konkret denkt: "Wenn die afrikanischen und asiatischen Mannschaften mutig sind, können sie weit kommen." Deutschland sollte also vor dem Auftakt gegen Japan (Mittwoch, 14 Uhr) - von keinem Geringeren als dem ehemaligen Bundestrainer - gewarnt sein …