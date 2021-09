Klingenburgs Wutrede: "Jeder sollte sich mal hinterfragen, was er hier gespielt hat"

Der 1. FC Kaiserslautern verliert auswärts auch in Magdeburg. René Klingenburg zeigte sich nach der Partie ebenso wütend wie auch ratlos.

Nächstes Auswärtsspiel, nächste Pleite. Die Horrorbilanz des 1. FC Kaiserslautern von vier Niederlagen in vier Gastspielen geht auch gegen den 1. FC Magdeburg weiter. Beim 0:1 gerieten die Roten Teufel früh in Rückstand und konnten in der Folge nie wirklich selbst gefährlich werden. "Es kann nicht so weitergehen", stellte der sichtlich bediente René Klingenburg nach der Partie bei "MagentaSport" klar.

Der 27-Jährige war mit seiner kämpferischen Einstellung und Laufbereitschaft einer der Lichtblicke bei den Roten Teufeln - und nahm nach Abpfiff seine Mitspieler in die Pflicht. Als Schiedsrichter Alexander Sather das Spiel abpfiff, blieb Klingenburg in der Mitte des Feldes stehen und forderte seine Mannschaftskameraden auf, sich zusammen den mitgereisten FCK-Fans zu stellen.

Ich glaube, das ist das Mindeste, jetzt auch mal aktiv zu den Fans zu laufen. Und nicht alibimäßig hier stehenzubleiben, klatschen und wieder abzuhauen. René Klingenburg

"Ich glaube, das ist das Mindeste, jetzt auch mal aktiv zu den Fans zu laufen. Und nicht alibimäßig hier stehenzubleiben, klatschen und wieder abzuhauen. Ich glaube das sind wir den Fans auch schuldig", so der enttäuschte Mittelfeldspieler, der erst in diesem Sommer von Viktoria Köln an den Betzenberg wechselte.

Rüge an Mitspieler

"Jeder Spieler sollte mal in den Spiegel schauen und sich hinterfragen, was er hier heute gespielt hat, in der ersten Halbzeit, in der ersten Viertelstunde", konstatierte Klingenburg, der sich besonders über das frühe Gegentor durch Magdeburgs Luca Schuler nach bereits sieben Minuten ärgerte. "Weil der Trainer stellt uns super darauf ein. Sagt extra noch, in den ersten zehn Minuten brennen die hier ein Feuerwerk ab. Keine Ahnung, ist unerklärlich."

Klingenburg ratlos

Nach der Anfangsviertelstunde, in der Magdeburg auch die Latte traf, stabilisierten sich die Roten Teufel und bissen sich in die Partie. Kein Trost für Klingenburg: "Klar, du musst ja die Zweikämpfe annehmen. Aber das von der ersten Minute an und nicht, wenn's klingelt." Es könne nicht sein, dass Lautern "immer erst einen kriegen" müsse, "damit alle wach" seien. "Das geht einfach nicht. Das ist einfach zu wenig", meinte der wütende Lauterer über seine Mannschaft, die bereits in fünf Ligaspielen zu Beginn in Rückstand geriet.

"Ich kann mich hier hinstellen, kann eine Scheiße labern, bringt alles nichts", resignierte Klingenburg. "Es dreht sich im Kreis." Dementsprechend nüchtern fiel auch der Ausblick des Mittelfeldspielers aus, was sich ändern müsse, um am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) im Derby gegen Waldhof Mannheim erfolgreich zu sein: "Nichts. Derbysieg, Arschlecken."