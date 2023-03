Klingenburg und Kaiserslautern gehen getrennte Wege

Der 1. FC Kaiserslautern und René Klingenburg haben den Vertrag des Mittelfeldspielers in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Klingenburg wechselte zur Saison 2021/22 von Viktoria Köln zum FCK und bestritt in seiner Debütsaison 28 Partien in der 3. Liga, damit hatte er maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Roten Teufel. In dieser Saison kam der Mittelfeldspieler nur noch zu einem Einsatz und wurde von Trainer Dirk Schuster im Januar aussortiert.

Am Freitagvormittag gab der Verein die Vertragsauflösung bekannt. Klingenburg soll im Vorfeld der Partie gegen den SV Sandhausen verabschiedet werden.

Wohin es den 29-Jährigen, der bereits im Winter den Verein verlassen durfte, als nächstes zieht, ist noch nicht bekannt.