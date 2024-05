Klingenbachs Derby mit dem besonderen KICK: "Ein außergewöhnliches Erlebnis"

Der ASKÖ Klingenbach freut sich auf ein Event der Superlative. Im Rahmen von "KICK IT LIKE A PRO" trifft die Mannschaft von Wolfgang Hatzl am Samstag auf den Lokalrivalen St. Margarethen.

In Klingenbach ist es dieser Tage nahezu unmöglich, dem Hype um "KICK IT LIKE A PRO" zu entkommen. Das vom kicker und Teamsportspezialist 11teamsports ins Leben gerufene Event hat die 1.300-Seelen-Ortschaft längst in seinen Bann gezogen. "Hier in der Umgebung hat der Fußball einen hohen Stellenwert", zeigte sich ASKÖ-Torhüter Stefan Schuller vor dem Derby gegen St. Margarethen am Samstag (17.30 Uhr) auf der vom kicker eigens organisierten Pressekonferenz davon nicht sonderlich überrascht.

Die "schönste Nebensache der Welt" ist auch in Klingenbach omnipräsent. "Der Fußball ist immer ein Gesprächsthema. Egal, wo man hingeht", erklärte Schuller, dessen Mannschaft mit 33 Gegentreffern nach 25 Spielen die drittbeste Defensive der Liga stellt. Zustimmung erhielt der Tormann von Stürmer Marco Laubner: "Ich denke, dass der Sportverein ein sehr wichtiger Faktor ist, der die Gemeinde belebt."

Gut gefüllte Tribünen in der Burgenlandliga

Dass das Burgenland als einziges Bundesland Österreichs keinen Profiverein stellt, tut der Begeisterung um das runde Leder dabei keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil: Aufgrund der zahlreichen Lokalduelle sind die Tribünen auch in der Burgenlandliga, der vierthöchsten Spielklasse des Landes, stets gut gefüllt. Davon darf sich am Samstag auch die breite österreichische Fußball-Öffentlichkeit überzeugen.

Das Unterhaus-Match gegen St. Margarethen wird dank der Unterstützung vom kicker und 11teamsports in profiwürdigem Rahmen stattfinden. "Ich glaube, die Spieler sind fokussiert auf die Partie", wollte sich Trainer Wolfgang Hatzl in erster Linie auf das Sportliche konzentrieren. Aber: "Das, was im Umfeld passiert, werden wir als besonderes und außergewöhnliches Erlebnis genießen."

Duell zweier formstarker Mannschaften

Neben dem Rahmenprogramm mit Torwandschießen, Geschwindigkeitsmessungen und einigen weiteren Überraschungen dürfen sich die Zuschauer auch auf dem Feld auf ein wahres Fußballfest freuen. Mit Klingenbach und St. Margarethen stehen sich zwei der formstärksten Mannschaften der Burgenlandliga gegenüber. Während die Hausherren im Frühjahr erst zwei Niederlagen kassierten - eine davon am vergangenen Wochenende in Horitschon -, sind die Gäste seit nunmehr sieben Spielen ungeschlagen. Eine stolze Serie, die St. Margarethen auf den dritten Platz führte.

Die derzeit sechstplatzierten Klingenbacher wollen die laufende Saison noch in den Top fünf beenden. Ob ein Aufstieg in die Regionalliga in absehbarer Zukunft realisierbar ist? Eher nicht, lauscht man Laubners Worten. Dieser sei allerdings auch gar kein großes Ziel, "weil die Liga für uns von den Gegnern her sehr attraktiv ist". Ähnlich sieht es Schuller: "Der Verein gehört nachhaltig in die Landesliga."