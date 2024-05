Klingenbachs Bürgermeister im Gespräch: "Mannschaftssport ist eine schöne Lebensschule"

Die Premiere von "KICK IT LIKE A PRO" am 25. Mai in Klingenbach wird Bürgermeister Richard Frank urlaubsbedingt verpassen, doch er freut sich "auf die Berichte, Fotos und Videos danach". Mit dem kicker sprach der Politiker mit dem großen Fußball-Faible über seine aktive Karriere während des Zweitliga-Abenteuers des ASKÖ, die besondere Gastfreundschaft seiner Gemeinde und die anstehende EURO.

Wenn Richard Frank über Fußball spricht, hebt sich seine Stimme und man hat zu keinem Zeitpunkt mehr den Eindruck, einen Politiker zu interviewen. Keine Phrasen, kein langes Überlegen, jetzt nur kein falsches Wort einzubauen, sondern einfach die Freude, über eine große Leidenschaft fachsimpeln zu können, schlägt durch. Und der Klingenbacher Bürgermeister hat Ahnung, wovon er spricht.

Schon als Kind jagte er im Nachwuchs des ASKÖ dem runden Leder - beziehungsweise als hochmotivierter Verteidiger den angreifenden Gegenspielern - nach. "Immer sehr engagiert und voller Eifer, aber ich war nicht der große Techniker", beschreibt der Bürgermeister Richard Frank den jungen Ex-Fußballer Richard Frank im Gespräch mit dem kicker. Sein Markenzeichen: "Das große Kämpferherz."

Mit 15 debütierte er in der Landesliga, danach wurde er von einem Kreuzbandriss und zwei Knieoperationen jäh ausgebremst. "Da war dann der ganze Vorsprung, den du gegenüber den anderen hattest, weg. Damals hatte man ja nach einem Kreuzbandriss vier Monate lang einen Liegegips. Da hat das Bein dann wie ein Soletti ausgeschaut."

Richard Frank: "Der Fußball hat uns echt geprägt"

Als Klingenbach Mitte der 1990er-Jahre zwei Saisonen in der 2. Liga mit von der Partie war, war Frank für die zweite Mannschaft der Burgenländer aktiv. "Das war eine aufregende Zeit", erinnert sich der heute 49-Jährige zurück. "Wir Junge haben damals mit Leuten wie Karl Brauneder, Hans Dihanich und Ilco Naumoski trainiert. Das waren schöne Zeiten und interessante Begegnungen."

Die Liebe zum Fußball ist bei Richard Frank bis heute nicht erloschen. Nach seiner Wahl zum Bürgermeister Ende 2016 zog er sich beim ASKÖ Klingenbach zwar als Funktionär zurück, im Vereinsausschuss ist er jedoch bis heute tätig. "Der Fußball hat uns echt geprägt", sagt der SPÖ-Politiker und nennt "Kameradschaft und Zusammenhalt" als Schlüsselworte.

"Du lernst, miteinander zu gewinnen und zu verlieren. Es gehört alles dazu: Du musst dich behaupten, du musst zurückstecken, du hilfst dir gegenseitig als Kameraden, du feierst miteinander und du ärgerst dich miteinander. Der Mannschaftssport ist eine schöne Lebensschule und irrsinnig wichtig für einen jungen Menschen, wie er sich charakterlich entwickelt."

Das traut Frank Österreich bei der EURO 2024 zu

Am 25. Mai wird die heutige Spielergeneration des ASKÖ Klingenbach zumindest für einen Spieltag einen Hauch von Profifußball erleben. Das Heimspiel gegen den Nachbarort Sankt Margarethen (17.30 Uhr) wird unter dem von kicker Österreich und 11teamsports ins Leben gerufenen Motto "KICK IT LIKE A PRO" stattfinden. Medial wird der kicker das Match mit umfangreicher Berichterstattung inklusive Pressekonferenz, Vorberichten, Interviews mit Trainer und Spielern sowie einem Matchbericht und Nachberichten begleiten, 11teamsports spendiert ein neues Dressenset und Aufwärmbekleidung. Begleitkinder beim Einlaufen, ein Ehrenankick, Ballkinder an den Seitenlinien und vieles mehr runden das Event ab.

Just zu diesem Spiel wird der oberste Klingenbacher jedoch nicht im Lande sein. "Es tut mir echt leid, dass ich nicht da bin. Ich hätte das gerne miterlebt", beklagt Frank das unglückliche Timing, dass sich "KICK IT LIKE A PRO" mit seinem Urlaub überschneidet. "Aber ich freue mich schon auf die Berichte, Fotos und Videos danach." Dann wird der ASKÖ Klingenbach zumindest für eine Woche wieder medial überregional präsent sein. "Der Sportverein hat eine große Strahlkraft in der Gemeinde", weiß Frank und betont, dass der Klub damit auch die Seele des 1.300-Einwohner-Orts widerspiegelt: "Klingenbach ist eine sehr gastfreundliche Gemeinde. Wenn bei uns wer ins Wirtshaus kommt, wird er nicht ohne Begrüßung und ohne in ein Gespräch verwickelt zu werden, dort sitzen bleiben."

Fußballerischen Gesprächsstoff wird es in Klingenbach - wie in ganz Österreich - auch nach Saisonende geben, wenn das ÖFB-Team in Deutschland in die Europameisterschaft startet. "Ich würde mich freuen, wenn wir in dieser schwierigen Gruppe die Vorrunde überstehen", bleibt Frank mit seiner Prognose vorsichtig. Aber: "Wenn wir die Vorrunde überstehen, ist nahezu alles möglich. Doch ich glaube, dass es mit den ganzen Ausfällen wirklich schwer wird." Einen Titelfavorit hat Klingenbachs Bürgermeister zum Abschluss des Gesprächs auch noch parat: "Frankreich."