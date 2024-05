Klingenbach schießt sich für "KICK IT LIKE A PRO" in Form

Seit sieben Pflichtspielen ist der ASKÖ Klingenbach in der Burgenlandliga ungeschlagen. Trainer Wolfgang Hatzl erklärt im Gespräch mit dem kicker den Aufschwung, nach einem verlängerten Wochenende, um etwas abzuschalten, will er mit seinem Team "ab Montag wieder angreifen".

Zwei Wochen vor dem Anpfiff zu "KICK IT LIKE A PRO - Dein Spieltag als Profi" präsentiert sich Ausrichter ASKÖ Klingenbach in aufsteigender Form. Das 2:2 am Mittwoch gegen Mittelständler SpG Edelserpentin bedeutete zwar einen Mini-Rückschlag, dennoch liegt der ASKÖ zur Schlussphase der Saison über dem Plansoll, wie Trainer Wolfgang Hatzl dem kicker verrät: "Das primäre Ziel war es, einmal nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und in weiterer Folge einen Platz im vorderen Mittelfeld zu ergattern."

Gegen Edelserpentin wäre den Klingenbachern beinahe der vierte Pflichtspielsieg in diesem Frühjahr gelungen. "Wir haben in der 95. Minute den Ausgleich kassiert, in der 92. einen klaren Elfer nicht bekommen und davor eine Menge Chancen vergeben", berichtet Hatzl von einem "alles in allem ein bisschen enttäuschenden" Match. Am Ende reichte es trotz eines direkten Cornertors von ASKÖ-Offensivmann Frantisek Lady nur zu einem Punkt.

Klingenbachs Erfolgsserie im Frühjahr

Dennoch kann sich die Klingenbacher Bilanz im Pflichtspieljahr 2024 sehen lassen. Seit der knappen Niederlage (1:2) gegen den überlegenen und immer noch ungeschlagenen Tabellenführer Siegendorf Ende März holten Hatzls Schützlinge drei Siege und vier Unentschieden. "Wir hatten speziell am Anfang der Frühjahrssaison mit Verletzungen und Sperren zu kämpfen, da haben wir uns schwer getan", erklärt der Coach. "Mittlerweile sind ein paar Verletzte zurück- und in Form gekommen, da läuft's dann gleich um einiges besser."

Vier Runden vor Schluss liegt Klingenbach in der Burgenlandliga auf Rang vier, unmittelbar hinter St. Margarethen. Das Derby gegen den Nachbarort am 25. Mai (17.30 Uhr) wird unter dem von kicker und 11teamsports ins Leben gerufenen Motto "KICK IT LIKE A PRO - Dein Spieltag als Profi" ausgetragen werden. Dazwischen steht noch das Duell mit dem hinteren Tabellennachbarn Horitschon (18. Mai, 17 Uhr) auf dem Programm.

Doch vorerst haben die Akteure einmal Zeit, um die Köpfe frei zu bekommen. "Ich hab' das verlängerte Wochenende freigegeben, damit die Spieler sich auch einmal etwas anderes vornehmen können", lässt Hatzl die Zügel über Christi Himmelfahrt etwas locker. "Ab Montag werden wir dann wieder angreifen!" Denn den Platz unter den Top fünf, "den würden wir schon gerne behalten."