Klingbeil: "Entscheidend ist, wer am letzten Spieltag Tabellenführer ist"

Der FC Carl Zeiss Jena stellt die beste Defensive der Regionalliga Nordost. Reicht das, um noch einmal oben anzugreifen?

In der laufenden Saison steht in der Regionalliga Nordost keine Mannschaft hinten so sicher wie der FC Carl Zeiss Jena. Die Thüringer stellen die beste Abwehr der Liga und haben in 25 Partien gerade einmal 15 Treffer kassiert. "Unsere Abwehr ist ein Prunkstück geworden, worauf wir stolz sind", sagt Torhüter Kevin Kunz. "Alle haben den unbedingten Willen dazu, das Tor zu verteidigen, stehen kompakt und clever", fügt er hinzu.

Auch Trainer René Klingbeil kennt die Gründe für die Defensivstabilität seiner Mannschaft. "Bei uns gilt das alte Credo: Die Abwehr beginnt im Sturm. Unsere Angreifer arbeiten bereits aktiv gegen den Ball", erklärt der Coach. Er lobt zudem das Stellungsspiel aller Mannschaftsteile sowie die Art, wie seine Spieler nach Ballverlusten sofort umschalten und gierig auf die Rückeroberung sind. Der Mannschaft habe er zudem eingeimpft, auch bei eigenem Ballbesitz die Verteidigung nicht außer Acht zu lassen. "Auch da versuchen wir, auf die Kompaktheit zu achten", so der 42-Jährige.

Viererkette als bewährtes Mittel

Mit Erfolg. Im heimischen Ernst-Abbe Sportfeld hat der FCC in dieser Saison erst vier Gegentore kassiert. Diese Abwehrstärke sorgt natürlich auch für Selbstvertrauen bei den Spielern. "Die schauen da schon, was die anderen machen und vergleichen sich. Es ist ein Anreiz, das auch zu halten", sagt Klingbeil. Auf den eigenen Stärken ruht sich dabei niemand aus, im Gegenteil. "Wir weisen auf jeden Fehler hin, analysieren jede Szene im Video. Kein Spieler entzieht sich der Kritik, jeder hinterfragt sich auch selbst. Wir sagen uns offen und ehrlich die Meinung und reden nicht drumherum. Weil wir eben auch besser werden wollen", lobt der Trainer seine Schützlinge.

Im Spiel präferiert Klingbeil die Viererkette als Grundformation und plant auch nicht, sein System zu verändern. "Aktuell ist es wenig sinnvoll, umzustellen, da es einfach läuft", sagt er. Dennoch verschließt sich der Coach nicht vor taktischer Flexibilität: "Dass es zu unseren taktischen Mitteln gehört, auch mal einen Außenverteidiger nach vorn zu schieben und hinten zu dritt zu spielen, ist ja normal, das haben die Jungs auch drauf."

Doch trotz der besten Abwehr der Liga ist Jena momentan nur Tabellenvierter. Kann der FCC in dieser Saison noch einmal in das Titelrennen eingreifen? "Wir waren schon öfter drauf und dran, ganz oben reinzuspringen. Doch diese Momente haben wir nicht genutzt", sagt Torhüter Kunz. Er würde sich freuen, "wenn wir noch ein paar Punkte mehr hätten".

Wir wollen weiter konstant unsere Leistung auf den Platz bringen. Entscheidend ist ja nicht, wer heute Tabellenführer ist, sondern wer es nach dem letzten Spieltag ist. FFC-Trainer René Klingbeil

Am vergangenen Freitag blieben die Thüringer zwar im Auswärtsspiel bei der VSG Altglienicke (0:0) erneut ohne Gegentor, vergaben aber auch beste Torchancen. "Es sind zwei Mannschaften aufeinandergetroffen, die einen guten, gepflegten Ball spielen. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft," lobte Klingbeil dennoch nach dem Spiel. Durch die Niederlagen von Rot-Weiß Erfurt und Energie Cottbus am Samstag rutschte Jena zudem einen Zähler näher an das Spitzenduo heran.

Für den Saisonendspurt verspricht Kunz deshalb, dass man nicht nachlassen werde. "Wir wollen weiter konstant unsere Leistung auf den Platz bringen. Entscheidend ist ja nicht, wer heute Tabellenführer ist, sondern wer es nach dem letzten Spieltag ist", so der frühere Zweitligakeeper (SSV Jahn Regensburg). Zum Knackpunkt kann dabei die Nachholpartie gegen Energie Cottbus am 19. April werden. Spätestens dann dürfte sich zeigen, ob Jena noch einmal oben angreifen kann. Kunz betont aber auch, dass der Fokus zunächst auf den beiden kommenden Partien gegen den FSV Luckenwalde und den SV Lichtenberg 47 liege. Punktverluste gegen diese vermeintlich schwächeren Gegner wären ein herber Rückschlag.

Auch Klingbeil, der am Sonntag seinen 42. Geburtstag feierte, will einen Schritt nach dem anderen machen und gibt sich betont bescheiden. "Zuallererst ist es doch cool, dass wir überhaupt da oben dabei sind", sagt er. Man werde weiter fleißig sein, demütig bleiben und hart arbeiten. "Es kann alles noch einmal spannend werden. Dafür müssen wir aber auch unsere Serie halten. Dass wir diese Minimalchance noch haben, ist für unsere Mannschaft top", betont er. Die Favoriten auf die Meisterschaft und den Aufstieg, das stellt er sogleich klar, seien aber andere Teams.