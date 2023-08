Klingbeil: "Das war Werbung für die Regionalliga Nordost"

Carl Zeiss Jena hat im zweiten Saisonspiel den zweiten Punkt geholt. Coach René Klingbeil war zufrieden, setzt weiter auf die Heimstärke - auch im anstehenden Highlightspiel gegen Hertha BSC.

Der FC Carl Zeiss Jena hat den Fehlstart in die neue Saison erst in allerletzter Minute verhindern können. Gegen Geheimfavorit Greifswalder FC sicherte erst ein Kopfballtor von Innenverteidiger Maurice Hehne in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 1:1-Unentschieden. Die Thüringer bleiben damit ungeschlagen, aber eben auch noch ohne Sieg in diesem Spieljahr.

Zeiss-Coach René Klingbeil war dennoch sehr zufrieden mit der Darbietung seiner Schützlinge. "Das war richtige Werbung für die Regionalliga Nordost. Es war ein Spiel auf sehr hohem Niveau, sehr temporeich", sagte der 42 Jahre alte Trainer. Dennoch hatte seine Mannschaft enorm lange gebraucht, um überhaupt ins Spiel zu kommen. Den Grund dafür sah er bei den Gästen: "Das lag am Gegner, die waren sehr mutig."

Hertha BSC kommt

Jenas Torschütze Hehne stellte den unbedingten Willen seiner Mitspieler heraus, am Ende doch noch wenigstens diesen einen Zähler zu sichern: "Ich habe immer daran geglaubt, wollte dieses Spiel nicht verlieren - das wollten wir alle nicht." Dass das Tor recht spät fiel, dafür hat Hehne auch eine Erklärung: "Wir hatten viele Chancen, müssen nur vor dem Tor zielstrebiger, konsequenter sein. Das kommt aber in den nächsten Spielen", erklärt der Innenverteidiger, der sich nun auf das Highlightspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Zweitligist Hertha BSC freut. "Da werden wir wieder alles raushauen", fügt Hehne an.

Dass eine Leistungssteigerung in den nächsten Wochen her muss, um die eigenen hohen Ziele nicht frühzeitig zu verfehlen, das weiß auch der Trainer. Und doch sparte Klingbeil nicht mit Lob für seine Elf: "Wir waren mutig, haben gepresst und vor allen Dingen zum Spielende hin alles nach vorn geworfen, um unsere Heimserie zu wahren", sagt er. Der FC Carl Zeiss ist nämlich seit einer 0:1-Pleite gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC aus dem März 2022 zuhause unbesiegt. Diese Heimstärke, so erklärt es Klingbeil, soll auch weiterhin die Grundlage des Erfolges für die Jenaer sein.