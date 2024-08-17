Kling mahnt nach zweiter Bayreuther Pleite: "Es muss bei einigen wieder mehr kommen"

Nach drei Siegen zum Auftakt in eine Saison, der ein neuerlich großer Umbruch vorausging, war die Euphorie im Umfeld der SpVgg Bayreuth durchaus spürbar. Das ist sie auch zwei Spieltage später noch. Doch zwei Niederlagen in Serie trüben die gute Laune leicht - vor allem in Fankreisen.

Wie so oft an traditionsreichen Standorten wird aus einem Wunschtraum schnell ein Selbstverständnis. Zumindest bei den Anhängern. Trainer Lukas Kling warnte schon weit vor Saisonstart nach dem Bekanntwerden des Spielplans vor den Tücken des selbigen. "Ich schaue erst nach zehn Spielen auf die Tabelle, vorher interessiert sie mich nicht", so der 34-jährige Coach gebetsmühlenartig. Das änderte sich nach drei Siegen nicht und das ändert sich auch nach den jüngsten Niederlagen nicht. "Was mich interessiert ist, wie wir spielen", sagt Kling. "Und da müssen wir wieder anders auftreten." Nach dem Gastspiel beim SV Viktoria Aschaffenburg warten bis zum "Deadline-Day", dem ominösen 10. Spieltag mit den Partien gegen Greuther Fürth II, den FV Illertissen und den Auswärtspartien bei den Würzburger Kickers und der DJK Vilzing vier absolute Knallerspiele auf Bayreuth.

Zuletzt zweimal torlos

Um auf die Erfolgsspur zurückzukehren bedarf es der ein oder anderen Stellschraube, an der Kling drehen will. "Wir werden die Niederlage analysieren und die nötigen Schlüsse ziehen", so der Übungsleiter nach dem Frankenderby. Viel Zeit bleibt nicht, schließlich steht am Dienstag das Pokalmatch bei Fortuna Regensburg auf der Agenda. Da werden wohl wieder einige Akteure in die Startformation rotieren, die auch beim letzten Pflichtspielsieg, dem Erstrunden-Erfolg bei der SG Regnitzlosau, spielten: Patrick Scheder, Bohdan Potalov, Yannick Frey und Patrick Görtler gelten im Offensivbereich als die möglichen Kandidaten. Sie taten sich beim damaligen 9:0-Sieg hervor und könnten auch im Ligabetrieb Alternativen werden. Schließlich gelang den Altstädtern jetzt zwei Spiele lang kein Treffer aus dem Feld. "An der Chancenverwertung müssen wir arbeiten", stellte Kling treffend fest und nimmt seine Spieler in die Pflicht: "Es muss bei einigen wieder mehr kommen", sagt er. Gut möglich, dass Kling - dem eine eingespielte Formation und automatisierte Abläufe sehr wichtig sind - seiner offensiven Fraktion weiterhin vertraut - zumal Auswärtsspiele in Aschaffenburg nicht selten solche waren, die als Wendepunkt gelten.

Zuletzt vor sechs Jahren, als das damalige Schlusslicht bei der Viktoria mit 4:1 gewann: Überragender Akteur: Christoph Fenninger. Er und seine offensiven Kollegen hatten zuletzt Ladehemmung. Doch auch da gilt: Die mangelnde Trefferausbeute war nur ein Faktor aus vielen Kleinigkeiten, die sowohl für die Siege gegen Buchbach und Bamberg als auch für die Niederlagen in München und Schweinfurt verantwortlich zeichneten.

Wie auch in München war die schwache Anfangsphase augenscheinlich. Beide Male fuchsten sich die Altstädter aber in die Partie. Während die 0:2-Bürde bei den Bayern zu hoch war, stand die Abwehr um Kapitän Edwin Schwarz gegen Schweinfurt wieder sehr sicher, den einzigen groben kollektiven Schnitzer nutzten die Unterfranken dann aus. Herbeigesehnt wird die Rückkehr von Nicolas Andermatt aufs Feld. Mit ihm an der Seite von Marco Zietsch könnte Eroll Zejnullahu offensiver auflaufen und damit im Spiel nach vorne Schlüsselmomente kreieren und die Zahl verwertbarer Bälle erhöhen.