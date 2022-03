Klimowicz und Didavi: Opfer der Umstellung

Im Trainingslager Ende Januar im spanischen Marbella ließ Trainer Pellegrino Matarazzo die Viererkette aufleben. Das seither praktizierte 4-3-3 der Stuttgarter fordert allerdings zwei prominente Opfer: Mateo Klimowicz und Daniel Didavi.

Der Cheftrainer hat im Lauf der Saison alles Mögliche schon versucht, um eine bessere Balance zwischen Defensive und Offensive hinzubekommen. Immer mit einer allenfalls situativen Erfolgsquote. Mit der Umstellung auf das aktuelle 4-3-3-System mit Viererkette, einem Sechser davor und zwei Achtern hinter drei Angreifern scheinen die Schwaben die momentan passendste Formation für sich gefunden zu haben. Eine Veränderung, die in Klimowicz und Didavi zwei prominente Opfer gefunden hat.

Beim 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach am vergangenen Samstagabend fehlten die beiden Offensivspieler im Kader. Keine Überraschung im Fall von Didavi, der erst kürzlich eine Corona-Infektion durchgemacht und sowieso in dieser Spielzeit kein echter Faktor mehr im VfB-Spiel war. Eine böse Überraschung für Klimowicz, der bis auf den 18. Spieltag immer im Kader stand und sogar zu 15 Einsätzen gekommen ist.

Klimowicz ließ viele Bewährungschancen ungenutzt

"Dida ist noch nicht topfit", erklärt Matarazzo, der sich auf den 32-Jährigen wegen dessen Impfverweigerung und wiederkehrenden Knieprobleme auch nicht mehr komplett verlassen will und kann. Ähnlich verhält es sich mit Klimowicz, der in dieser Saison eigentlich durchstarten und eine wichtige Rolle in der Stuttgarter Offensive ausfüllen sollte. Doch die vielen Bewährungschancen in der Hinrunde ließ der 21-Jährige ungenutzt. Fahrig, unkonzentriert und von Woche zu Woche immer mehr verunsichert konnte Klimowicz keine positiven Impulse geben. Dennoch will Matarazzo nicht den Stab über dem hochtalentierten Hochgeschwindigkeitsdribbler brechen. "Er ist ein Super-Zehner. Aber wir spielen aktuell ohne Zehner, sondern mit zwei Achtern." Die jüngsten Leistungen der Mannschaft deuten nicht darauf hin, dass sich daran etwas ändert. Das gilt auch für Didavi und Klimowicz.