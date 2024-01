Klimafonds: Bis zu 250.000 Euro für Amateurvereine

Beim Bestreben, die anstehende Europameisterschaft 2024 klimaneutral zu gestalten, soll auch ein Klimafonds helfen. Ab sofort können sich Amateurvereine um eine Projektförderung bemühen.

Und der Motto "United by football. Together for nature." hat die UEFA im Zuge der anstehenden Europameisterschaft einen Klimafonds eingerichtet. Vom 8. Januar an bis Juni 2024 können deutsche Amateurfußballvereine Projekte vorschlagen und Fördermittel beantragen. Damit werde ein weiterer Meilenstein zur Nachhaltigkeit der Europameisterschaft 2024 erreicht, heißt es von Seiten des DFB. Der Hintergrund: Für jede Tonne CO2-Emissionen, die beim anstehenden Großturnier produziert wird, wird ein Betrag von 25 Euro in den Klimafonds eingezahlt. Basierend auf Hochrechnungen stehen so rund sieben Millionen Euro für Klimaschutzprojekte zur Verfügung.

Aus einem Katalog verschiedener Klimaschutzprojekte in den Bereichen Energie, Wasser, Abfallwirtschaft und Smart Mobility können Vereine nun Projekte wählen, die bis zu einem Höchstbetrag von 250.000 Euro bezuschusst werden. Es muss dabei vom Verein lediglich ein Mindestbeitrag von zehn Prozent der Fördersumme (maximal aber 5.000 Euro) geleistet werden. Bei Anträgen unter 25.000 Euro soll ein vereinfachter Einstieg angeboten werden. Es soll zudem möglich sein, mehrere kleine Projekte zu kombinieren. "Alle Prozesse wurden so einfach wie möglich gestaltet", nimmt der Verband die Angst vor bürokratischen Hürden.

"Es ist ein starkes Zeichen für die Bedeutung des Amateurfußballs in unserem Land und wird vielen Vereinen die Möglichkeit geben, das Thema Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben", glaubt DFB-Präsident Bernd Neuendorf. "Diese Maßnahme der UEFA zeigt deutlich, wie auch die Amateurfußballstrukturen in Deutschland langfristig von der EURO 2024 profitieren können."