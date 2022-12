Klimaaktivisten kosten FC Bayern Geld

Das Bundesliga-Heimspiel gegen Gladbach hat für den FC Bayern ein Nachspiel. Der Rekordmeister wurde mit einer Geldstrafe belegt.

Am 27. August hatten die Proteste der "Letzten Generation" auch die Bundesliga erreicht. Im Heimspiel des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach versuchten einige Klimaaktivisten, sich an einen Torpfosten zu binden. Das hat für den deutschen Rekordmeister nun finanzielle Folgen.

Das DFB-Sportgericht sprach am Freitag "wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens" eine Gesamtstrafe in Höhe von 75.000 Euro gegen die Münchner aus, von denen diese bis zu 25.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden dürfen, einen Nachweis bis zum 30. April 2023 vorausgesetzt.

Hauptteil der Strafe dürfte ein Pyro-Vergehen sein

Fünf Klimaaktivisten waren nach DFB-Angaben bei der Partie auf das Spielfeld gelaufen. Ihr Versuch, sich an den Pfosten zu binden, scheiterte letztlich, sie wurden vom Feld gebracht. Der FC Bayern, für den Leroy Sané damals noch ein 1:1-Unentschieden gegen die Borussia rettete, wurde vor allem für die eineinhalbminütige Spielunterbrechung bestraft.

Hauptteil der Geldstrafe dürfte allerdings das zweite unsportliche Verhalten sein: In der 47. Minute hatten Bayern-Fans mindestens 50 bengalische Feuer abgebrannt und so für eine weitere Spielverzögerung von rund einer Minute gesorgt. In der Regel bestraft das DFB-Sportgericht jeden gezündeten pyrotechnischen Gegenstand in der Bundesliga mit 1000 Euro, einhergehende Spielunterbrechungen kosten extra.

Auch Bochum muss zahlen

Entsprechend fällt auch ein Urteil gegen den VfL Bochum aus, das das DFB-Sportgericht ebenfalls am Freitag verkündete. Mindestens drei gezündete Rauchtöpfe im DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim Regionalligisten FC Viktoria 1889 Berlin am 30. Juli (3:0) kosten den derzeitigen Bundesliga-Vorletzten 3000 Euro.

Während sich der FC Bayern zu seiner Geldstrafe noch nicht geäußert hat, haben die Bochumer dem Urteil zugestimmt. Es ist damit rechtskräftig.