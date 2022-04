Klett bleibt noch ein Jahr in Köln

Nach dieser Saison ist noch nicht Schluss: Torhüterin Manon Klett hat ihren auslaufenden Vertrag beim 1. FC Köln verlängert.

Die 25-Jährige bleibt den FC-Frauen mindestens bis zum 30. Juni 2023 erhalten, teilte der Frauen-Bundesligist am Donnerstag mit. Zuvor hatten bereits Sharon Beck, Mandy Islacker und Myrthe Moorrees beim Geißbock-Klub verlängert.

"Die Torhüterposition ist auch in der nächsten Saison ein wichtiger Baustein unserer Kaderplanung", erklärte Kölns Trainer Sascha Glass, "wir wollen uns dort so gut wie möglich aufstellen, deswegen sind wir sehr froh, dass sich Manon für eine Vertragsverlängerung entschieden hat. Sie passt nicht nur aufgrund ihrer sportlichen Qualitäten, sondern auch charakterlich hervorragend in unser Team."

Klett wechselte im Sommer 2020 vom SC Sand nach Köln und stieg in ihrer ersten Saison mit den FC-Frauen in die Frauen-Bundesliga auf.

Mit 20 Punkten befinden sich die FC-Frauen aktuell auf dem achten Tabellenplatz und sicherten den Bundesliga-Klassenerhalt bereits frühzeitig.