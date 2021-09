Kleppinger vor Duell mit dem HSV: "Haben gezeigt, dass wir Paroli bieten können"

Für den SV Sandhausen steht am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das schwere Auswärtsspiel beim Hamburger SV an. Coach Gerhard Kleppinger ist nicht bange.

Auf der Pressekonferenz am Donnerstag zeigte sich Kleppinger mit den Trainingseinheiten während der Länderspielpause zufrieden. "Wir haben intensiv an Abschlüssen, Offensivaktionen und dem Automatisieren von Abläufen gearbeitet", ließ der 63-Jährige durchsickern.

Beim HSV werden die beiden Offensivkräfte Julius Biada und Pascal Testroet aber noch nicht zur Verfügung stehen. Ohnehin wird sich der Fokus wohl bei diesem Duell eher auf die Defensive richten, auch wenn sich der erfahrene Coach von seinem Team erhofft, nach vorne Nadelstiche zu setzen: "Es wird darauf ankommen, wie wir gegen den Ball arbeiten, wir wollen den Gegner früh stören."

Dreier- oder Viererkette? Mit oder ohne Diekmeier?

Bis auf Biada und Testroet hat der SVS alle Mann an Bord - und mit Dennis Diekmeier drängt ein Ex-Hamburger in die Startelf. Ist dort auch Platz für ihn? "Diekmeier ist auf einem gutem Weg", sagte Kleppinger. Ob es am Samstag auch für die Startelf reicht, stehe allerdings noch nicht fest. "Es kommt auch ein wenig darauf an, ob wir mit Dreier- oder Viererkette spielen", gibt der Coach Einblick in taktische Variationsmöglichkeiten.

Vom eher verhaltenen Start der ambitionierten Hanseaten lässt sich Kleppinger nicht täuschen, schreibt dem aktuell im Mittelfeld platzierten Aufstiegsaspiranten "große Qualität" zu. Er warnte in diesem Atemzug vor allem vor Bakery Jatta und Robert Glatzel: "Sie sind in der Spitze und auch in der Breite gut aufgestellt."

Gerade gegen die Großen sind wir immer in der Lage gewesen, zu punkten. Gerhard Kleppinger

Bange ist ihm aber deswegen nicht. Zur Einstimmung auf das Match ist noch ein Video geplant, wohl mit Sequenzen vom Heimsieg in der letzten Saison (2:1). Und auch in Hamburg tat das Team vom Hardtwald dem HSV schon richtig weh, gewann am letzten Spieltag der Saison 2019/20 mit 5:1. "Wir haben gezeigt, dass wir Paroli bieten können, gerade gegen die Großen sind wir immer in der Lage gewesen, zu punkten", blickte Kleppinger mit einigem Optimismus auf das Samstagabend-Spiel.