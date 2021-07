Kleppinger: Trotz Niederlage "auf einem guten Weg"

Den Saisonstart hat sich der SV Sandhausen anders vorgestellt: Am Hardtwald setzte es eine 0:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Doch nicht alles war negativ - auch deswegen zeigte sich Trainer Gerhard Kleppinger nach dem Spiel zuversichtlich.

Sandhausen fand zu Beginn schwer in die Partie und hatte mit mutig aufspielenden Düsseldorfern seine Probleme. Nach einer knappen Viertelstunde und zwei ausgelassenen Fortuna-Chancen biss sich die Elf von Gerhard Kleppinger in die Partie und übernahm mehr und mehr die Spielkontrolle: "Nach der ersten frühen Parade von Patrick Drewes waren wir gut im Spiel drin. Wir hatten eine gute Offensivauflösung, haben gut gegen den Ball gearbeitet, auch das Umschaltspiel hat funktioniert", wird der SVS-Coach auf der vereinseigenen Website zitiert.

Doch die Hausherren verpassten es, in Führung zu gehen - unter anderem traf Pascal Testroet nur die Latte - und wurden dafür im zweiten Durchgang bestraft. Kleppingers Elf habe "den Faden verloren" und sei "nicht mehr richtig reingekommen". Dazu wurden die zweiten Bälle nicht gewonnen - "wie auch bei der Situation, die zum Elfmeter vor dem 0:2 führte": Oumar Diakhite stoppte Kristoffer Peterson fair, doch die Kugel landete direkt wieder beim Gegner. Nachdem der Verteidiger dann gegen Shinta Appelkamp zu spät gekommen war, gab es Strafstoß, den Rouwen Hennings zum 0:2-Endstand verwandelte.

Kleppinger spricht von "bestem Spiel in dieser Zusammensetzung"

"Wir haben dann umgestellt und hatten die Chance, zu verkürzen, das ist uns nicht mehr gelungen", so Kleppinger. Dennoch sprach der 63-Jährige vom "bisher besten Spiel in dieser Zusammensetzung". Tatsächlich machte der SVS vor allem im ersten Durchgang einen guten Eindruck, in Hälfte zwei fehlte dann nur die Durchschlagskraft. Positive Ansätze waren durchaus zu sehen. Trotz der verdienten 0:2-Niederlage sieht Kleppinger seine Elf, die gegen die Fortuna gleich mit acht Neuzugängen von Beginn an auflief, "auf einem guten Weg".

Kleine Entwarnung bei Testroet

Am kommenden Samstag hat Sandhausen in Regensburg dann erneut die Chance auf den ersten Saisonsieg (13.30 Uhr LIVE! bei kicker). Dann wird Kleppinger wohl auch wieder auf Torjäger Testroet setzen können. Der Neuzugang aus Aue, der im ersten Durchgang an einigen gefährlichen Offensivaktionen beteiligt war (Abseitstor, Lattentreffer), musste nach 45 Minuten mit Achillessehnenproblemen in der Kabine bleiben. "Wir hoffen, dass bei Pascal Testroet keine schlimmere Verletzung vorliegt", zeigte sich der SVS-Trainer besorgt, "wir sind da aber guter Dinge."