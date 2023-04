Kleppinger: "Mit einer gewissen Lockerheit" ins Sechs-Punkte-Spiel

Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist der SV Sandhausen zurück im Geschäft um den Klassenerhalt. Nun geht es gegen den direkten Konkurrenten aus Regensburg - ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.

Es ist ein wegweisendes Spiel, das dem SV Sandhausen am Sonntagnachmittag bevorsteht. Zuhause am Hardtwald empfängt man den SSV Jahn Regensburg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker), der drei Punkte vor dem Liga-Schlusslicht auf dem Relegationsplatz weilt. Gewinnt Sandhausen, zieht man nach Punkten gleich. Verliert man, wird der Ligaerhalt bei noch verbleibenden vier Spielen zur Mammutaufgabe.

Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel also für die Mannen von Gerhard Kleppinger, was auch jedem beim SVS bewusst ist. Denn "unsere Jungs sind ja auch nicht doof, die können die Tabelle lesen. Die wissen was auf dem Spiel steht", erklärte der Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag. Den Druck auf die Mannschaft abwälzen wollte er dennoch nicht: "Man muss mit einer gewissen Lockerheit ins Spiel reingehen, sonst kannst du auch keinen Fußball spielen. Du darfst keine Angst haben vor Fehlern." Sein Team dürfe vielmehr nicht unter dem Druck zerbrechen, alle müssten "mitziehen" und "an den Sieg glauben".

Formkurve zeigt nach oben

Dass ein solcher durchaus drin ist, beweist allein die Formkurve der letzten Wochen. Vier Punkte holte man zuletzt gegen Magdeburg (2:1) und Paderborn (2:2 nach 0:2) und verschaffte sich so überhaupt erst die Ausgangslage, weiter an den Klassenerhalt glauben zu können. Besonders die Leistung gegen das Top-Team aus Ostwestfalen imponierte Kleppinger. "Das war ein Punkt für die Moral. Nach dem 0:2 gegen so einen starken Gegner zurückzukommen. Das hat uns sehr gut getan", sagte dieser und fügte an: "Jetzt sind wir in Reichweite."

Von seinem Team fordert er nun einen mutigen Auftritt, an dem Fehler erlaubt sind, sofern man sich umgehend "wieder findet". In die Karten schauen lässt Kleppinger sich nicht, mehrere Herangehensweisen seien denkbar. Im Angriff dürfte erneut Paderborn-Torschütze Kemal Ademi das Startelfmandat erhalten, auch eine Hereinnahme von Joker Franck Evina sei denkbar.

Sportdirektor wird Anfang kommender Woche vorgestellt

Verzichten muss er gegen die Regensburger, von denen er sich nicht überraschen lässt ("Entweder sie spielen abwartend, lassen uns kommen und versuchen im Umschaltspiel zum Erfolg zu kommen oder sie gehen von Anfang an volles Risiko. Es gibt nur zwei Möglichkeiten."), weiterhin auf Dennis Diekmeier und Raphael Framberger. Nach Muskelverletzungen befindet sich Ersterer noch in der Reha, die Leihgabe des FC Augsburg konnte am Freitag immerhin erstmals wieder am Mannschaftstraining teilnehmen.

Ebenfalls nicht dabei sein wird Livan Burcu, der unter der Woche seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Das 18-jährige "Juwel" (Kleppinger) spielt mit der U 19 des SVS um den Aufstieg in die Bundesliga, richtete bei seiner Vorstellung allerdings auch einen Blick auf seine Zukunft in der Herrenmannschaft: "Ich drücke die Daumen, dass wir in der 2. Bundesliga bleiben." Ligaunabhängig wird in Sandhausen das Amt des Sportdirektors neu besetzt. In Kürze wird man Vollzug melden, wie Pressesprecher Markus Beer abschließend versprach: "Anfang nächster Woche wird der Verein das bekanntgeben. Spätestens."