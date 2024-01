Klemens: "Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht"

2023 war für ihn ein Jahr auf der Überholspur. Im kicker-Interview (Montagsausgabe) spricht Herthas Newcomer Pascal Klemens (18) über seine erste Profi-Saison, die Umstellung auf die 2. Liga und seine Ziele für 2024.

Die DNA der 2. Liga hat der angehende Abiturient schnell entschlüsselt. "Es geht viel um Physis, Robustheit, Zweikampfstärke, um Eins-gegen-eins fast über den ganzen Platz", sagt Pascal Klemens, der sich seit Sonntag mit seinen Berliner Teamkollegen im spanischen La Manga in der Region Murcia auf die Rückrunde vorbereitet. "Das Spielerische steht oft nicht so im Vordergrund. Erstmal muss man seine persönlichen Duelle gewinnen, dann kann man mit fußballerischen Dingen glänzen."

Der deutsche U-19-Nationalspieler, in der Vorsaison noch Kapitän von Herthas U 19, hat sich bei den Profis auf Anhieb durchgesetzt. "Pascal ist lernwillig und wissbegierig", sagt Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber über den Youngster. "Er zeigt eine steile Lernkurve, und trotzdem weiß er, dass es gerade erst los geht für ihn."

Vor einem Jahr war Klemens im Winter-Camp in Bradenton/Florida als Nobody dabei. Die zwölf Monate danach wirken, als habe jemand die Vorspultaste in seiner Karriere gedrückt. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht", gesteht Klemens im kicker-Interview. "Das zu realisieren, dauert etwas. Ich bin dankbar, dass ich mit 18 die Chance in der 2. Liga bekomme - und zahle mit Leistung zurück. 2023 war ein überragendes und sehr aufregendes Jahr für mich. Ich hoffe, dass es 2024 so weitergeht."

Klemens: Im Visier einiger Bundesligisten

Bei Pal Dardai agiert er seit dem Sommer auf der Sechs, wo er zuvor zuletzt in der U 15 ein Jahr gespielt hatte. In der deutschen U-19-Nationalmannschaft, die sich für die EM im Juli in Nordirland qualifizieren will, belässt ihn Trainer Christian Wörns in der Innenverteidigung. "Pascal bringt für diese Position ein sehr gutes Paket mit", sagt Wörns und nennt "Kopfball- und Zweikampfstärke, einen guten Flugball, ein gutes Passspiel und ein großes Spielverständnis mit und gegen den Ball".

Die mutige Spielweise von Klemens, der nach Herthas Abstieg Bundesliga-Angebote ausgeschlagen hatte, gefällt Wörns: "Er spielt frech Fußball, er traut sich etwas." Gelegentlich streut Klemens etwas zu viel Risiko in sein Spiel ein, das ist dem Defensivspieler, der im November in Hannover (2:2) sein erstes Profi-Tor erzielte, bewusst: "Ich war auch schon in der Jugend immer ein risikofreudiger Spieler. Ich versuche öfter mal, den schwierigen vor den einfachen Pass zu setzen. Das zeichnet mich aus. Ein, zwei Fehlpässe, wegen denen es brenzlig wird, die muss ich noch abstellen. Aber meiner Linie bleibe ich treu."

