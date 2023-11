"Kleinigkeiten werden entscheiden": Unterhaching vor brisantem Derby gegen 1860

Das S-Bahn-Derby zwischen der SpVgg Unterhaching und 1860 München steht vor der Tür. Haching-Coach Marc Unterberger hat die spielfreie Zeit genutzt und den Gegner akribisch analysiert.

Die SpVgg Unterhaching hat ein wichtiges Derby vor der Brust, das durchaus für Respekt sorgt. Zum einen zeigen die jüngsten Ergebnisse gegen die Löwen eine erschreckende Negativbilanz - Haching verlor die letzten fünf Spiele gegen 1860 München. Zum anderen wird eine beeindruckende Fankulisse im Münchner Grünwalder Stadion erwartet: "Am Ende spielen wir nicht gegen elf, sondern gegen 13.500 Zuschauer", blickte Cheftrainer Marc Unterberger auf der Pressekonferenz voraus. "Das wird eine brisante Partie."

Die Vorzeichen beider Kontrahenten stehen unterschiedlich. Haching holte vor der Länderspielpause das fünfte torlose Unentschieden gegen Aue und konnte die zweiwöchige Pause zur Vorbereitung nutzen. Bei den Löwen ging es anders zur Sache: Nach dem 3:2-Erfolg in Saarbrücken am vergangenen Spieltag blamierte sich das Team von Trainer Maurizio Jacobacci am Samstag im bayrischen Pokal bei Bayernligist Pipinsried.

Unterberger besinnt sich auf eigene Stärken: "Die Mannschaft ist zu vielem fähig"

Taktisch haben sich die Hachinger auf den kommenden Gegner akribisch vorbereitet. Im Gegensatz zu 1860 konnten die Vorstädter den kommenden Gegner in Videoanalysen in Ruhe beobachten - und dabei die Schwächen der Münchner ausmachen.

Abseits der Taktik hält Unterberger im Derby auch zwei andere Faktoren für ausschlaggebend für einen Erfolg: Zweikampfführung und Laufbereitschaft. "Es werden Kleinigkeiten entscheiden", sagte der Coach. Vorausgesetzt die SpVgg könne dies abrufen, dann sei "die Mannschaft zu vielem fähig, aber nur wenn alles passt."

Auch Sebastian Maier, der einst bei 1860 in der 2. Bundesliga auf dem Platz stand, weiß um die Bedeutung des Duells: "Die Vorfreude ist riesig. Jeder in Haching und in der Kabine weiß um die Wichtigkeit dieses Spiels."

Mashigo und Krattenmacher fallen aus - Zentrich erneut angeschlagen

Personell hat der Trainer für das Derby einige Rückschläge zu verkraften. Neben dem zuletzt in der Vorwoche in der Hachinger Landesliga-Mannschaft eingesetzten Innenverteidiger Viktor Zentrich, der überraschend einen erneuten Rückschlag erlebte und seine Rückkehr zu den Profis wegen muskulärer Probleme abermals verschieben muss, kamen zwei weitere Personalien hinzu.

Boipelo Mashigo, der zuletzt zweimal in Folge in Hachings Startelf stand, fällt aufgrund eines grippalen Infekts aus. Auch Youngster Maurice Krattenmacher fehlt mit "Schmerzen am Sprunggelenk". Der 18-Jährige war in der Länderspielpause mit der deutschen U 19 in den Freundschaftsspielen gegen Norwegen (3:1 und 2:1) jeweils eine Halbzeit lang im Einsatz.

Ex-Löwe Stark hält sich in Haching fit

Das Thema 1860 ist nicht nur wegen des anstehenden Duells in Unterhaching in letzter Zeit sehr präsent: Der ehemalige Münchner Löwe Yannick Stark hält sich derzeit bei der SpVgg fit. Der zentrale Mittelfeldspieler mit Zweitliga-Erfahrung aus 218 Partien ist nach seiner Vertragsauflösung beim türkischen Zweitligisten Manisa FK derzeit vereinslos. Eine Verpflichtung des einstigen Wegbegleiters von Hachings spielendem Sportdirektor Markus Schwabl sei aktuell laut Unterberger nicht geplant. "Ein Transfer ist kein Thema. Wir haben einen breiten Kader und Yannick hat mit Sicherheit die Qualität, auch in der 2. Liga zu spielen", so der Trainer.