Kleinherne kritisch: "Mehr vorgenommen, als wir letztendlich umsetzen konnten"

Nach dem 3:0 gegen Finnland war bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft keine ausgelassene Partystimmung angesagt. Besonders Torschützin Sophia Kleinherne (22) ging direkt in eine kritische Analyse über.

Deutschland rannte, Deutschland drängte, Deutschland machte. Als beim 3:0 gegen Finnland aber endlich der Bann gebrochen war, lief bereits die 40. Spielminute. Die erste präzise der zuvor gefühlt unzähligen unsauberen Flanken fand Außenverteidigerin Sophia Kleinherne, die bei ihrem Startelf-Debüt in England als Vertreterin der gesperrten Felicitas Rauch goldrichtig stand und aus kurzer Entfernung einköpfte.

"In erster Linie zählt der Sieg", sagte Kleinherne im ZDF, schob aber hinterher: "Natürlich gibt es auch an diesem Sieg etwas zu meckern." Auf Nachfrage, was sie dabei speziell meine, sprach sie von "Kleinigkeiten", die in entscheidenden Spielen durchaus ins Gewicht fallen könnten. Die "Box-Besetzung" habe nicht optimal gepasst, bei Flanken sei zu häufig der zweite Pfosten nicht besetzt gewesen. "Wir haben uns mehr vorgenommen, als wir letztendlich umsetzen konnte", so Kleinherne.

Die DFB-Elf tue schon am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Viertelfinale gegen Österreich gut daran, "noch effektiver mit unseren Chancen und unserem Ballbesitz umzugehen". Positiv hoben Kleinherne und auch Kapitänin Alexandra Popp, die in ihrem dritten EM-Spiel ihr drittes Tor erzielt hatte, die Power von der Bank hervor.

Joker als Trumpf? "Eine enorme Leistungsdichte im Kader"

"Wir haben eine enorme Leistungsdichte im Kader, das spricht für uns", lobte Kleinherne. Popp sprach von "neuem Wind, neuer Energie, neuem Elan", der mit den Einwechselspielerinnen einhergehe. "Wenn sie so funktionieren, dann sind wir sehr, sehr gut aufgestellt für die kommenden Spiele", bekundete die Torjägerin vom VfL Wolfsburg.

Ich habe lange auf die Spielzeit gewartet. Nicole Anyomi

Ein bemerkenswertes EM-Debüt feierte Nicole Anyomi, die als Einwechselspielerin sofort auf Betriebstemperatur war, das 2:0 einleitete und das 3:0 selbst erzielte. "Ich habe lange auf die Spielzeit gewartet", gestand die 22-Jährige: "Jetzt habe ich endlich mal die Chance bekommen zu spielen." Umso glücklicher sei sie über ihre gezeigte Leistung und ihren Anteil am dritten Turniersieg.

Nicht nur Anyomi will jetzt "alles geben, um ins Halbfinale zu kommen". Kleinherne, eine von vier Eintracht-Spielerinnen im DFB-Kader, freut sich auf ein "interessantes Battle" mit Nachbar Österreich, der ebenfalls vier Frankfurter Profis im Aufgebot hat. Ein "Camp" wird sich bei der Rückkehr zu den Vereinen also auf jeden Fall den einen oder anderen Spruch anhören müssen.