Kleinhenz soll den Schweinfurter Weg "noch konsequenter" weiterführen

Ab der kommenden Saison wird Victor Kleinhenz den 1. FC Schweinfurt 05 trainieren und muss dann notgedrungen den Jugendkurs weiterführen. Spannend wird die Frage, ob er seine taktische Philosophie mit den Schnüdeln wie gewünscht durchziehen kann.

Victor Kleinhenz wird neuer Trainer des Regionalligisten FC 05 Schweinfurt. Der 32-Jährige war bis März 2023 Coach des Liga-Konkurrenten TSV Aubstadt und ist aktuell noch beim FC Augsburg für die U 19 verantwortlich und wird zur Saison 2024/25 die Nachfolge von Marc Reitmaier antreten, der vergangene Woche seinen Abschied zum Runden-Ende bekanntgegeben hatte.

"Den FC 05 mit seiner großen Tradition und Strahlkraft trainieren zu dürfen, stellt für mich eine besondere Situation dar. Die Ideen der Verantwortlichen haben mir imponiert", betont Kleinhenz. "Ich bin überzeugt, dass wir mit Victor Kleinhenz den richtigen Trainer gefunden haben, um den eingeschlagenen Weg weiterzugehen", unterstreicht FC-05-Sportleiter Andreas Brendler und fügt "nur noch konsequenter" an. Will heißen: Mit nochmals reduziertem Budget. Kleinhenz sei die "1-a-Lösung", weil er "die Jugend und die Regionalliga kennt". Auf junge Spieler wird der FC 05 setzen müssen. Der 18-jährige Elias Wehner aus der Bayernliga-U-19 gehört bereits zum Regionalliga-Kader. "In der Region gibt es nicht mehr so viele Vereine, von denen wir gute Spieler holen können", sagt Brendler.

Als sich die Trennung von Reitmaier abgezeichnet hatte, habe er Kontakt zu Kleinhenz geknüpft. Weil dieser über die nötige A-Lizenz verfügt und aus der Region kommt. Der selbstständige Vermögensberater stammt aus Wartmannsroth (Landkreis Bad Kissingen), wo seine Familie wohnt, zu der er in den vergangenen Monaten regelmäßig gependelt ist. Sein bevorzugtes System ist ein offensives 4-3-3. Ob er das auch in Schweinfurt umsetzen kann, oder auf die von Reitmaier praktizierte defensive Grundausrichtung zurückgreift, wird sich zeigen.

Kleinhenz war 2020 binnen weniger Monate vom Spielertrainer des Bezirksligisten FC Thulba zum Co-Trainer und schließlich am 1. August als Nachfolger von Josef Francic zum Chef-Trainer des TSV Aubstadt aufgestiegen. Nach der Corona-Zeit sprang 2022 Platz 6 heraus, in der darauffolgenden Spielzeit rutschte der TSV zwischenzeitlich auf einen Relegationspatz und trennte sich im März 2023 von Kleinhenz.

Kleinhenz bleibt Vermögensberater

Weil er seine Aufgabe beim FC 05 als erfüllt ansieht und ihm die sportliche Perspektive für eine Verbesserung fehle, entschloss sich Reitmaier, den Verein zu verlassen. Eine Rolle könnte auch die Tatsache gespielt haben, dass der FC 05 die Marketing-Stelle, die der 40-Jährige im Rahmen einer Festanstellung zudem begleitet hat, künftig intern besetzen will. Kleinhenz wird in Schweinfurt keine Vollbeschäftigung erhalten und weiter in seinem Beruf arbeiten.

Noch binnen der Osterferien plant der FC 05 weitere Vertragsverlängerungen mit Spielern. Bis dato haben neben einem Quartett aus Jugendspielern die Routiniers Kevin Fery, Kristian Böhnlein und Tom Feulner für eine weitere Saison unterschrieben. Verpflichtet wurde für die neue Runde Max Wolf (25) vom TSV Abtswind. Von Bord geht hingegen der Kapitän, Lukas Billick will sich ab Sommer wieder vermehrt seiner Familie widmen und beendet seine Karriere.