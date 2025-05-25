Frauen

Arsenal gewinnt Frauen-CL: Kleines Wunder mit Einlaufkind

Die Krönung für Arsenal

Kleines Wunder mit Einlaufkind

In der Stadt, im Stadion, in den Statistiken: klar überlegen erschien der FC Barcelona samt Anhang zum Champions-League-Finale in Lissabon. Als strahlender Sieger reiste jedoch der FC Arsenal mit 5000 Fans aus der portugiesischen Hauptstadt ab.

Die Frauen des FC Arsenal krönten sich gegen den FC Barcelona zu den Königinnen Europas.

Die Frauen des FC Arsenal krönten sich gegen den FC Barcelona zu den Königinnen Europas. IMAGO/NurPhoto

Dank des entscheidenden Treffers (74. Spielminute) der eingewechselten Schwedin Stina Blackstenius (67.) nach klugem Zuspiel von Beth Mead in einer abwechslungsreichen Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gunners agierten taktisch geschickt. Die größeren Spielanteile konnte Barca um die Ballon-d’Or-Gewinnerinnen Aitana Bonmati und Alexia Putellas nicht verwerten, verpasste im fünften Finale in Folge den Titel-Hattrick.

Finale in Lissabon
Arsenal WFC
Arsenal
1
:
0
0
:
0
FC Barcelona
Barcelona
Bericht

18 Jahre nach dem ersten Triumph Arsenals (damals noch UEFA-Cup) stehen die Londoner in Europa wieder oben. Weil sie als Dritter der englischen Women’s Super League drei Qualifikationsrunden für die Königinnenklasse bestreiten mussten, sind sie das erste Team mit 15 Spielen bis zur Krönung.

Williamson war 2007 als Einlaufkind dabei

Angeführt hat sie die 36 Jahre alte Renee Slegers. Die Niederländerin gehörte als 17-Jährige Arsenals Academy an, stieg im Verlauf dieser Saison zur Cheftrainerin auf. Lange sah es nicht nach einem so erfolgreichen Spieljahr aus. Der FC Bayern zählte zu den Bezwingern der Gunners, ehe ihnen im Halbfinale gegen Olympique Lyon ein großer Coup gelang. Nun das Wunder gegen Barca, mit Leah Williamson im Team, die mit zehn Jahren als Einlaufkind erlebte, wie ihr Klub 2007 den Titel gewann.

Nach dem Sieg von Tottenham Hotspur in der Europa League holte somit erneut ein Team aus London einen der vier wichtigsten Titel im europäischen Klubfußball. Chelsea kann die dritte Trophäe an die Themse holen, wenn es Betis Sevilla im Finale der Conference League bezwingt.

Jörg Jakob

Arsenal WFC (Frauen) News
Fußball heute live
Champions League Frauen News
Champions League Frauen Spielplan & Ergebnisse
Champions League Frauen Tabelle
Champions League Frauen Torjäger Liste
Sport Highlights im Video
Sport heute im TV