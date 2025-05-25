Kleines Wunder mit Einlaufkind

Dank des entscheidenden Treffers (74. Spielminute) der eingewechselten Schwedin Stina Blackstenius (67.) nach klugem Zuspiel von Beth Mead in einer abwechslungsreichen Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gunners agierten taktisch geschickt. Die größeren Spielanteile konnte Barca um die Ballon-d’Or-Gewinnerinnen Aitana Bonmati und Alexia Putellas nicht verwerten, verpasste im fünften Finale in Folge den Titel-Hattrick.
18 Jahre nach dem ersten Triumph Arsenals (damals noch UEFA-Cup) stehen die Londoner in Europa wieder oben. Weil sie als Dritter der englischen Women’s Super League drei Qualifikationsrunden für die Königinnenklasse bestreiten mussten, sind sie das erste Team mit 15 Spielen bis zur Krönung.
Williamson war 2007 als Einlaufkind dabei
Angeführt hat sie die 36 Jahre alte Renee Slegers. Die Niederländerin gehörte als 17-Jährige Arsenals Academy an, stieg im Verlauf dieser Saison zur Cheftrainerin auf. Lange sah es nicht nach einem so erfolgreichen Spieljahr aus. Der FC Bayern zählte zu den Bezwingern der Gunners, ehe ihnen im Halbfinale gegen Olympique Lyon ein großer Coup gelang. Nun das Wunder gegen Barca, mit Leah Williamson im Team, die mit zehn Jahren als Einlaufkind erlebte, wie ihr Klub 2007 den Titel gewann.
Nach dem Sieg von Tottenham Hotspur in der Europa League holte somit erneut ein Team aus London einen der vier wichtigsten Titel im europäischen Klubfußball. Chelsea kann die dritte Trophäe an die Themse holen, wenn es Betis Sevilla im Finale der Conference League bezwingt.