Kleine Reform: Diese Teams streiten 2023/24 um den DHB-Pokal

Nach Abschluss der Saison 2022/23 stehen die Teilnehmer für die erste Runde im DHB-Pokal endgültig fest. Der wichtigste nationale Pokalwettbewerb geht in der Spielzeit 2023/24 auch mit einer kleinen Reform an den Start.

Er will den DHB-Pokal in der Saison 2023/24 am liebsten verteidigen: Juri Knorr. imago images

Insgesamt sind zum Auftakt zehn Teams aus der 2. Handball-Bundesliga sowie zwölf vom DHB gemeldete Mannschaften aus den 3. Ligen und dem Amateur-Pokal dabei. Die 18 Erstligisten der Saison 2023/24 steigen erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Wettbewerb ein. Die Auslosung der ersten Pokalrunde findet am 3. Juli 2023 statt, ausgespielt wird diese dann erst am 26. und 27. August.

Die 22 Teams, die in der ersten Runde ihren Traum vom DHB-Pokal am Leben halten wollen, sind folgende: Aus der 2. Bundesliga gehen ASV Hamm-Westfalen, GWD Minden, Dessau-Roßlauer HV, SG BBM Bietigheim, TuS N-Lübbecke, HSG Nordhorn-Lingen, 1. VfL Potsdam, TUSEM Essen, Eulen Ludwigshafen und VfL Eintracht Hagen an den Start.

Dazu kommen aus 3. Liga und Amateur-Pokal noch TV Emsdetten, HSG Krefeld Niederrhein, HSG Hanau, TuS Ferndorf, HC Oppenweiler/Backnang, TuS Fürstenfeldbruck, Eintracht Hildesheim, MTV Braunschweig, Bergische Panther, TV Gelnhausen, interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen und HC Gelpe/Strombach.

Wer sich womöglich über die Bundesliga-Absteiger Hamm-Westfalen und Minden in der ersten Runde wundert, ist über eine erste Neuerung im DHB-Pokal gestolpert: Anders als in den Vorjahren gelten die beiden Bundesliga-Absteiger als Zweitligisten und starten damit auch Ende August. Die Teilnehmer der ersten Runde werden in zwei Gruppen eingeteilt (Nord und Süd), die zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Löwen, SCM und SG erst im Achtelfinale gefordert

Anfang Oktober (3. bis 5.) sind dann erstmals auch die Bundesliga-Klubs gefordert. Allerdings nicht - und das ist auch neu - die drei Erstplatzierten der vergangenen Pokal-Saison. Heißt konkret: Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen, Finalist SC Magdeburg und die drittplatzierte SG Flensburg-Handewitt überspringen auch diese Runde und starten erst mit dem Achtelfinale am 12. und 13. Dezember.

Die acht Teams, die sich anschließend noch im Wettbewerb befinden, spielen am 3. und 4. Februar 2024 die vier Teilnehmer am Final Four aus. Dieses wird am 14. und 15. April 2024 zum zweiten Mal in Köln ausgetragen.

Die Pokal-Termine auf einen Blick:

1. Runde: 26./27. August 2023

2. Runde: 3.-5. Oktober 2023

Achtelfinale: 12./13. Dezember 2023

Viertelfinale: 3./4. Februar 2024

Final Four in Köln: 14./15. April 2024